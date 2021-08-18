Bolulu Mert  kadroya girdi

Haber: Okay Özcan

Mert Yılmaz, 29 yaşında ve Aslen Bolu Mengenlidir. Los Angeles'tan yarışma için Türkiye'ye gelen Mert Yılmaz, catering firmasında aşçılık yapmıştır. Los Angeles'ten MasterChef Türkiye için gelmiş. İlk turda şaç rengiyle dikkat çeken yarışmacı 2009 yılında Bolu Mengen aşçılık bölümü mezunu. 4 sene mesleğini yaptıktan sonra sekiz yıl ara verdi.

Mert Yılmaz MasterChef Türkiye ana kadroya girmeye hak kazandı. Dün akşam yapılan yarışmada yaptığı tatlı ile ön plana çıkan Bolulu Mert Yılmaz 16 kişilik ana kadroya girmeye de hak kazanmış oldu.