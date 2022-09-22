Bolulu Metin, Mehmet Şef’e kaşık attırdı

Haber: Süleyman Kurt

Aşçılık dünyasında, öğrencilerin yaptığı yemeğin eksiksiz ve kusursuz olduğunu, dolayısıyla aşçı tarafından öğretilecek herhangi bir şey kalmadığını ifade eden “kaşık atma” gösterisi MasterChef’te de kullanıldı.

Henüz 24 yaşında olan Mengenli Metin Yavuz, hazırladığı yemeklerle bireysel dokunulmazlık kazanarak jürinin beğenisini topladı. MasterChef jürisi Mehmet Şef ise Metin’in hazırladığı tabağına karşılık yere kaşık attı.

BU SEZONUN İLK KAŞIĞINI MENGENLİ METİN ALDI

Metin Şef’in başarısı karşısında yere kaşık atan Mehmet Şef, “Dokunulmazlığı alan yarışmacımız, verdiğimiz ürünü muhteşem yaparak çok iyi değerlendiren yarışmacı bu akşamın ve sezonun ilk kaşığını alan yarışmacımız Metin” diyerek izleyicileri ekrana kitledi.

Ayrıca Mehmet Şef, şu cümlelerle Mengenli Metin’i övdü:

“Ana ürün soğan. Hiçbir protein yok. Sadece minicik hurma. Soğan ne kadar iyi kullanılabilecekse o kadar iyi kullanılmış bir tabak. Tabii ki bir sunum. Çok üst düzey bir sunum. Bu tabağa yapılacak tek şey vardı. O da kaşık atmak. Tebrik ediyoruz.”

Diğer yarışmacılar tarafından kutlanan Mengenli Metin, MasterChef’te gecenin yıldızı olmayı başardı.

Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2022, 16:50