Haber; Faruk ÇİĞDEM

İlkokulu bitirdikten sonra kesim motoru üzerine çalışmaya başlayan ve uzun yıllar motor ustalığı yapan 49 yaşındaki Nevzat Akman, kullandığı bisikletine uygun motor takarak hem motosiklet hem bisiklet olarak kullanabiliyor. Bisiklet tamir dükkanı olduğunu ve bir süre önce kapattığını ifade eden Akman, “Bisikleti motosiklet haline getirmek uzun zamandır aklımdaydı. Bisikletime uygun motor bulup kendim montaj yaptım. İlkokuldan çıktıktan sonra kesim motoru üzerine çalıştım. Daha sonra fabrikalarda çalışarak bunu yapmayı kafama koydum” dedi.

Motorlu bisikletinin vitesi ve debriyajı olduğunu ifade eden Akman, motor haricinde bisiklet olarak pedalla da kullanılabildiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu motorlu bisiklet bana aşağı yukarı bin liraya mal oldu. 2 buçuk litre yakıtla 150 kilometre yol gidebiliyorum. Otomatik vites ve debriyajı var. Bir ay boyunca akşamları çalışarak yaptım. 7 yıldır bisiklet tamiri yapıyorum. Bana motorlu bisiklet yapmam için sipariş gelse 650 lira işçiliği tutar ve 1 ay çalışmam gerekir. Ama şimdiye kadar hiç sipariş gelmedi, ben de sadece kendime yaptım. Görenlerin ilgisini çekiyor, satmamı isteyenler de oldu ama kendim çok uğraştığım için satmadım.”