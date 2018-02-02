Haber:Gönül Olutürk

Milas- Bodrum Havalimanı'ndaki özel bir şirkette makine mühendisi ve şirket yöneticisi olarak görev yapan Selahattin Ataman, sabah işe gitmeyince mesai arkadaşları telefonla aradı, ancak yanıt alamadı. Milas ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki evine giden arkadaşları, kapıyı da açan olmayınca polise haber verdi. Çilingire kapıyı açtırıp içeri giren polisler, Ataman'ı evin salonunda yerde ölü buldu. Arkadaşları arasında üzüntü yaratan Ataman'ın ölümü sonrası cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ataman'ın 3 ay önce geçici görevle Bolu'dan Muğla'ya geldiği, Milas'taki evinde yalnız yaşadığı, eşi ve 2 çocuğunun ise Bolu’da kaldığı öğrenildi.