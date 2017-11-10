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10 Kasım 2017 Cuma
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    • Bolulu muhtarlar külliyede

    Arasında Bolu’nun da bulunduğu 16 ilden 200 muhtar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 41. Muhtarlar buluşmasına Katıldı. Buluşmaya Bolu merkez ve ilçelerinde 2 Muhtar katıldı.

    10 Kasım 2017 Cuma 08:48
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    Bolulu muhtarlar külliyede

    Ardahan, Bayburt, Bolu, Bursa, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Niğde, Osmaniye, Sinop, Şırnak, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat ve Zonguldak’tan gelen muhtarlarla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 41. Muhtarlar Buluşması’nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke ve millet menfaati olan konulara destek veren MHP’ye teşekkür ederek, FETÖ’den PKK’ya tüm terör örgütlerinin borazanlığını yaptığını söylediği CHP’yi eleştirdi. Türkiye’nin içinden geçtiği kritik süreçte herkesin siyaset ve partiler üstü hareket etmesi ve milli bir duruş sergilemesi gerektiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye böyle badirelerle boğuşurken, yanlarında yer alan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederek, “Özellikle MHP’nin ülkemiz ve milletimiz için hayati önem taşıyan konularda yanımızda olmasını taktir ve memnuniyetle karşılıyorum. Buna karşılık ana muhalefet partisinin tutarsız, temelsiz, fırsatçı, her türlü kavramı ve değeri istismar eden, bunlarla kalmayıp, FETÖ’den PKK’ya tüm terör örgütlerinin borazanlığını yapan tavrı karşısında üzüntümü de ifade etmek isterim. Daha da öte kalkıp şahsımı faşist ve diktatörlük ile tavsif eden bu zihniyeti ben halkıma havale ediyorum. Eğer bu ülkede şahsım ve bir diktatörlük olsaydı sen kalkıp da ne Tekirdağ’ın meydanında öyle konuşabilirdin, adamı alır götürürlerdi. Hiç şakası yok, diktatörlüğün olduğu bir yerde sen öyle konuşamazsın. Ne senin genel başkanın öyle konuşabilir ne de sen öyle konuşabilirdin. Faşist bir sistemin içinde bunlara yer yok. Bunların özgürlük zemininde bunları bu kadar rahat konuşabiliyorlar. Gerçek manada bir demokrasinin olduğu Türkiye’de bu kadar rahat konuşabiliyorlar. Bunlara bu gömlek çok geniş geldi. Onun için 2019 büyük bir imtihan. 2019’da Mart ve Kasım seçimlerinde halkım bunlara gereken dersi gerektiği şekilde verecektir” dedi.

    Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapımı devam eden kütüphane ve kültür merkezi ile ilgili de muhtarlara bilgi verdi.

    Anahtar Kelimeler: Arasında, Bolu’nun, Da, Bulunduğu, 16

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