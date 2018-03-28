Haber: Aysun Beykoz

Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğündeki dağıtıma, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, daire amirleri, kooperatif yetkilileri, şube müdürleri ve çiftçiler katıldı.

“55 BİN TL’LİK BİR NOHUT TOHUMU ALDIK”

Törende konuşan Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İzzet Murat; “Bolu’nun tarımı için sizlerle birlikte çalışacağız. Elimizden gelen ne varsa birlikte yapmaya çalışacağız. Sizlerin de ilgisi, alakası, isteği, talebi bizler için sevindirici. Mantıklı uygun mevzular çerçevesinde tüm talepleriniz konusunda bizler elimizden geleni yapacağımızı taahhüt ediyorum. Bizim sektör zor bir sektör, hava iyi olsa sıkıntı yaşıyoruz, hava kötü olsa sıkıntı yaşıyoruz. Direkt iklimden etkilenen sektörlerin başında geliyoruz. Ayrıca yoğun iş gücü isteyen bir sektör. Bedenen güçlü olmak ve çalışacak durumda olmak lazım. Maalesef köylerimiz genç nüfus açısından azalıyor. Biz de bu amaçla bakanlık olarak ve İl Müdürlükleri olarak farklı desteklerle insanların kırsalda kalmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Şu anki projede, dağıtacağımız bakliyat tohumu da bunlardan bir tanesi. Bu gibi desteklerle kırsalda kalalım, gelir seviyemizi arttıralım, birim alandan daha fazla verim alalım. Ürettiğimiz ürünü satabilelim. Ürettiğimiz ürünün yerine farklı ne olabilir? Düşüncesi ile nohut üretimini geliştirme projesini arkadaşlarımız başlatmışlar. Özel idareye sunmuşlar, sağ olsunlar özel idaremiz de uygun görmüşler ve 20 bin TL bir para ayrılmış nohut için. 35 bin TL’de üreticilerimizin katkılarıyla 55 bin TL’lik bir nohut tohumu aldık. Neden nohut? Genel itibariyle kurak iklimde yetişen baklagillerden. Bolu ilimiz coğrafi konumu itibariyle yağış rejimi yüksek. Ancak burada yapılan deneme ekimlerinde verim alınmış ve ederi de klasik bazı ürünlere göre yüksek. Umuyorum ki Bolu ilimize ve üreticilerimize hayırlı olacaktır. Toprak verilen emeğin karşılığını her daim vermiştir” dedi.

“HEDEFLENEN RAKAM 80 TON”

Sonrasında söz alan İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar YÜCEER; “Bu tür projelerde biz il genel meclisi olarak imkanlar dahilinde destekliyoruz. Buradaki temel hedefimiz şu; köye, köylümüze, vatandaşımıza örnek olacak, model oluşturacak projeler. Burada dağıtılan nohut bugün için 4 bin 100 kilo. Hedeflenen rakam 80 ton. Yani bire yirmi hedeflenmiş. Burada hem tarım il müdürlüğümüze, ilçe tarım müdürlüklerimize, ilgili teknik elemanlarımıza ve bu nohut tohumunu alıp köyünde tarlasında ekecek vatandaşlarımızın ciddi sorumluluklar düşmektedir. Biz bunu örnek olsun diye dağıtıyoruz. Başarılı örnekler başarılı üretimin önünü açacaktır. Gelecekte Bolu için belki bir marka olacak ciddi gelir elde edeceğimiz bir ürün olacaktır” dedi.

Bu proje kapsamında;

Merkez İlçemizde 40 çiftçimize 1950 kg , Gerede 2 çiftçimize 200 kg, Göynük 1 çiftçimize 100 kg, Mudurnu 20 çiftçimize 950 kg, Mengen 2 çiftçimize 350 kg, Seben 3 çiftçimize 150 kg, Yeniçağa 3 çiftçimize 400 kg tohumluk verilecektir. 4100 kg tohumluk bedeli 55.000 TL olup bu bedelin 20.000 TL’si İl Özel İdaresi, 35.000 TL’si çiftçilerimiz tarafından karşılanacaktır. 4100 kg tohumluk ile yaklaşık 410 dekar alanda ekiliş gerçekleştirilecektir. İlimizde 2013 yılından beri alternatif ürün üretim ve yaygınlaştırma çalışmalarında ülke ortalaması üzerinde verim alınmış olup bu proje ile 80 ton nohut üretimi hedeflenmektedir.