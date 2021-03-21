Bolulu öğrenci yarışmaya davet edildi

Haber: N. Halid Altundal

9-12 Mart 2020 tarihlerinde Ankara'da 51.si düzenlenen TÜBİTAK- 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge seçmelerinde Bolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Özge Türkmen, Sosyoloji alanında Ankara Bölge birincisi olarak Türkiye finallerinde yarışma hakkı elde etmiş, 9 Temmuz 2020'de açıklanan Türkiye Finali sonuçları doğrultusunda, danışmanlığını Fatih Haykır'ın yaptığı "03-05 Yaş Aralığındaki Alfa Kuşağı Çocuklarında Teknoloji Bağımlılığı Üzerine Bir İnceleme: Bolu İl Örneği" adlı proje Sosyoloji alanında Türkiye 3.lüğü kazanmıştı.

Salgın sürecinde de projesini hayata geçirmek için adımlar atan Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü, Belediye Başkanı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, İl Müftüsü ve Bolu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı'nı ziyarette bulunarak projesi kapsamında sunduğu önerilerin hayata geçirilmesini istedi. Bu yıl da 52.si düzenlenen TÜBİTAK- 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na Binnaz Aksay danışmanlığında '3-5 Yaş Aralığındaki Çocuklar ve Ebeveynlerinin Covid-19 Salgını Sürecinde Teknolojik Aletlere Karşı Tutumlarının Aile İçi İletişim Yönünden İncelenmesi: Bolu İli Örneği' başlıklı proje ile başvuran Türkmen Bölge Yarışması'na davet edildi.

“TEKNOLOJİ BAĞIMLILIKLARINI SALGIN SÜRECİNDE İNCELEDİM”

Türkmen, "Geçen yılki jüri üyelerinin ve Ankara Bölge Koordinatörü Güven Çankaya hocamın da projemin hayata geçirilebilirliği görüşleri üzerine geçen yıl araştırdığım 3-5 yaş aralığındaki çocukların teknoloji bağımlılık düzeylerini bu yıl da covid-19 salgını sürecinde inceledim. Covid-19 sürecinin çocuklar ile ebeveynlerinin iletişimlerini nasıl etkilediğini, teknolojik alet kullanımlarının ebeveynler ile iletişimlerine etki edip etmediğini, ebeveynlerin teknolojik alet kullanımlarının çocukların teknolojik alet isteklerine etki edip etmediğini, çocukların bu süreçteki teknolojik alet isteklerini ve ebeveynlerin salgın sürecinde çocuklarına teknolojik alet alıp almadığını araştırdım. Aile içi iletişimi temalandırdığım projem ile ilgili içerik paylaşımlarını ilerleyen günlerde paylaşacağım" şeklinde konuştu.