Bolulu öğrenciler finalde!

Haber: Ceylan Beykoz
İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 15.si düzenlenen, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ankara Bölge Finallerine katılacak olan öğrencilerimiz ile müdürlük toplantı salonunda bir araya geldi. Bölge finallerine katılacak olan öğrencilerle sohbet eden İl Müdürü Sarıcı, öğrencilerden final mücadelesine katılacakları projeleri dinledi. Danışman öğretmenlere ve okul müdürlerine teşekkür eden İl Müdürü Sarıcı, 15-16 Haziran’da çevrim içi olarak değerlendirilecek Ankara Bölge finallerinde yarışacak olan öğrencilere başarılar diledi.
TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında, ilimizden finale kalan projelerin sahibi öğrenciler ve okulları ile proje alanları şu şekilde kaydedildi:
Ömer Uludağ-Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi- Biyoloji
Elif Taşdemir-Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi - Coğrafya
Ayşe Liva Çetinkaya, Ata Güneş Sak- Bolu 50 Yıl İzzet Baysal Ortaokulu -Değerler Eğitimi
Semih Ekinci- Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi- Matematik
Görkem İlke Doğan -Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi-Tarih
Zehra Nisa Öztürk- Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi - Tarih
Yade Karakaya- Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi - Tarih
Sude Naz Koban- Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi–Tarih
Şevki Yağız Eren- Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi - Teknolojik Tasarım
Zeyneb Nur Öztaş- Bolu 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu-Teknolojik Tasarım
Çağatay Akdoğan- Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi- Türkçe