Bolulu öğrenciler finalde!

Haber: Ceylan Beykoz

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından 15.si düzenlenen, TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ankara Bölge Finallerine katılacak olan öğrencilerimiz ile müdürlük toplantı salonunda bir araya geldi. Bölge finallerine katılacak olan öğrencilerle sohbet eden İl Müdürü Sarıcı, öğrencilerden final mücadelesine katılacakları projeleri dinledi. Danışman öğretmenlere ve okul müdürlerine teşekkür eden İl Müdürü Sarıcı, 15-16 Haziran’da çevrim içi olarak değerlendirilecek Ankara Bölge finallerinde yarışacak olan öğrencilere başarılar diledi.

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında, ilimizden finale kalan projelerin sahibi öğrenciler ve okulları ile proje alanları şu şekilde kaydedildi:

Ömer Uludağ-Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi- Biyoloji

Elif Taşdemir-Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi - Coğrafya

Ayşe Liva Çetinkaya, Ata Güneş Sak- Bolu 50 Yıl İzzet Baysal Ortaokulu -Değerler Eğitimi

Semih Ekinci- Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi- Matematik

Görkem İlke Doğan -Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi-Tarih

Zehra Nisa Öztürk- Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi - Tarih

Yade Karakaya- Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi - Tarih

Sude Naz Koban- Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi–Tarih

Şevki Yağız Eren- Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi - Teknolojik Tasarım

Zeyneb Nur Öztaş- Bolu 15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu-Teknolojik Tasarım

Çağatay Akdoğan- Bolu Bilim Ve Sanat Merkezi- Türkçe