Bolulu öğrenciler Sabancı Üniversitesi’nde

Haber: Aysun Beykoz

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu kapsamında düzenlenen; Lise Yaz Okulu, İngilizce Yaz Okulu, Teknoloji ve Tasarım Kampı ile Uygulamalı Nanoteknoloji Kampı’nın ilk dönemi tamamlandı. Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen yaz okullarına bu yıl; Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak olmak üzere 34 ilden ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, İtalya, Kanada, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan ve Tayland olmak üzere 10 ülkeden toplam 667 öğrenci katıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 12:07