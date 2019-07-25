Bolulu öğrenciler Sabancı Üniversitesi’nde

Sabancı Üniversitesi yaz okullarının ilk dönemine Bolu’nun da içinde bulunduğu 34 ilden ve 10 ülkeden 667 öğrenci katıldı.

Bolulu öğrenciler Sabancı Üniversitesi’nde

Haber: Aysun Beykoz

Sabancı Üniversitesi Lise Yaz Okulu kapsamında düzenlenen; Lise Yaz Okulu, İngilizce Yaz Okulu, Teknoloji ve Tasarım Kampı ile Uygulamalı Nanoteknoloji Kampı’nın ilk dönemi tamamlandı.  Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen yaz okullarına bu yıl; Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak olmak üzere 34 ilden ve Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, İsveç, İtalya, Kanada, Özbekistan, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan ve Tayland olmak üzere 10 ülkeden toplam 667 öğrenci katıldı.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 12:07
Esra Öztürk

Esra Öztürk

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