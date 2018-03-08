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08 Mart 2018 Perşembe
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    • Bolulu öğrencilerden büyük başarı

    Bu yıl İstanbul’da düzenlenen 16. Ulusal Mutfak Günleri’nde büyük bir başarı elde ederek 22 ödül almaya hak kazanan İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, madalyalarını aldı.

    08 Mart 2018 Perşembe 10:05
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    Bolulu öğrencilerden büyük başarı
    Foto galeriye git  Haber: Esra Öztürk

    Türkiye’nin en büyük gastronomi yarışması ve festivali olan 16. İstanbul Ulusal Mutfak Günleri organizasyonunda 64 okul arasında Bolumuzu temsil eden İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandığı 22 madalya ile en başarılı okul oldu. Dünya Aşçılar Birliği (WACS) işbirliği ile gerçekleşen organizasyon, uluslararası düzeyde gastronomi dünyasını ülkemizde ağırladı. 70’in üzerinde kategoride 30’dan fazla ülkenin ve 2 bin 800 kişinin yarıştığı yarışmalarda İzzet Baysal Abant  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl 22 öğrenci ile katılım sağladı. 8 Altın, 13 Gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak ilimizi en iyi şekilde temsin eden İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 64 okul arasından en fazla madalya kazanan okul oldu.

    Madalyalarla İlimize dönen başarılı öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, okul müdürleri, okul öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende okul Müdürü Ayhan Vural açılış konuşmasını yaparak, katılımcılara teşekkür etti.

    “SENİNLEYİZ MEHMETÇİK”

    Konuşmasında Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatında mücadele veren Mehmetçiğimize başarılar dileyen Bolu Valisi Aydın Baruş, “Öncelikle yurdumuzun dört bir tarafında ve bu günlerde Afrin’de, Zeytin Dalı harekatında mücadele eden Mehmetçiğimize, Cenab-ı Allah’tan üstün muvaffakiyetler diliyorum. Orada şehit olan kardeşlerimize Yüce Rabbimden rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum ve Seninleyiz Mehmetçik diyorum. Bütün dualarımız, Mehmetçiğimizle birlikte. Allah başarılarını daim eylesin. Yine bu vesileyle hayatını kaybeden Sakarya İlkokulu öğretmenlerimizden Semra öğretmenimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Allah öğretmenlerimizin emeklerini zayi etmesin. Ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimize Allah rahmet eylesin” dedi.

     “SİZ ÜLKEMİZİN GELECEĞİSİNİZ”

    Konuşmasının devamında gençlere seslenen Bolu Valisi Aydın Baruş, “Değerli gençler. Siz ülkenizin geleceğisiniz. Sizin gelecekteki başarılarınız aynı zamanda güçlü Türkiye’nin başarıları olacak. Bugün ülkemizin kat ettiği mesafe sayesinde Türk insanı dünyada kendine son derece güçlü bir özgüven içerisinde gezebiliyor ve tüm dünyaya bu milletin ne kadar güçlü olduğunu gururla anlatabiliyor. Bu da eğitimde yakaladığımız başarı ve gençlerimizin muvaffakiyetleri sayesinde oluyor. Bir insanın ülkesine iyi hizmetler yapabilmesi için yetenekli olduğu alanda çok çalışması gerekir. Bu alanlarda herhangi bir tercih yapan gençlerimiz başarılı oldukları takdirde hem ailelerini hem bizleri hem de tüm ülkemizi gururlandırmaktadır. İşte bu gurur günlerinden birini yaşıyoruz. 16. İstanbul Uluslararası Mutfak Günleri programında bizleri temsil eden okulumuz, yarışmaya katıldığı 22 öğrencisi ile çok üstün bir başarı elde etti. Kendilerini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

    “BOLU’NUN TURİZMDE HAK ETTİĞİ YERE GELEBİLMESİ İÇİN HEPİMİZ BİRLİKTE ÇABA SARF EDİYORUZ 

    Bolu’nun turizm sektöründe hak ettiği yere gelebilmesi için  hep birlikte çaba sarf ettiklerini ifade eden  Bolu Valisi Aydın Baruş, konuşmasının devamında özetle şu ifadelere yer verdi:

    “İlimiz Türkiye’de turizm sektöründe sahip olduğu potansiyel itibari ile hak ettiği yere henüz gelememiştir ve Bolu’nun turizmde hak ettiği yere gelebilmesi için hepimiz birlikte çaba sarf ediyoruz. Tabi ki bu yeri hak edebilmek için insan gücümüzü çok iyi değerlendirmemiz lazım. Tarihten beri Bolu,  misafirperverlik konusunda örnek gösterilen bir il. Aynı zamanda da dürüstlüğü ile insanlara güven sağlamış ve bu sayede de ülkemizi yöneten devlet büyüklerimizin yanında her zaman yer alabilen aşçıları yetiştirmiş bir il. Bilirsiniz ki Osmanlı saray mutfağında Bolulu aşçılar çalışmıştır. Bir yerde aşçı olarak çalışabilmek için güvenilir olmanız lazım. Bugün gururla söylüyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çalışan aşçılarımızın büyük çoğunluğu Boluludur. Demek ki Bolulu gençlerimiz, Bolulu vatandaşlarımız dürüstlüğü sayesinde, güvenilirliği sayesinde bu hizmetleri verme imkanları bulabilmişlerdir.

    “BOLU’NUN TARİHTEN GELEN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜ ONLARA ANLATMAK SON DERECE ÖNEMLİ”

    Diğer taraftan ülkemizin ve dünyanın her tarafında gerek devlet büyüklerinin mutfaklarında gerekse turizm sektöründe çalışan çok sayıda aşçımız ve hizmet sektöründe çalışan Bolulu kardeşimiz var. Bolu yılda yaklaşık 2 milyonun üzerinde ziyaretçi alıyor. Bu ziyaretçilerin 900 bin civarında olanı konaklama yapıyor yaklaşık 1 milyonu geçen insan da doğal güzelliklerimizi görmek, Bolu’nun kültürel  varlıklarını ziyaret etmek için geliyor. Bu insanlara hizmeti en iyi şekilde sunmak ve Bolu’nun tarihten gelen mutfak kültürünü onlara anlatmak son derece önemli. Bu anlamda Bolumuzda eğitim veren aşçılık meslek liselerimiz, turizm otelcilik liselerimiz çok önemli bir paya sahip. Bolu’nun turizm sektöründe çalışan % 90 oranındaki personelinin İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olması bizleri gururlandırıyor. Bu sadece Bolu için değil; son yıllarda turizm sektöründe çok büyük bir ilerleme sağlayan ülkemizdeki tesislere gelen ziyaretçileri en iyi şekilde ağırlamak ve onları memnun bir şekilde uğurlamak çok önemli. Bu anlamda da, bu okulda yetişen gençlerimiz gelecekte çok başarılı olacaklardır.

    “BU BAŞARIDA EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM”

    İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin İstanbul Uluslararası Mutfak Günlerinde elde ettiği başarının önümüzdeki yıllarda da devam edeceğine inanıyorum. Halen bu okulda okuyan öğrencilerimizin de başarılı olacaklarına ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Bu başarılarının daim olmasını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum, alacakları ödüllerin kendilerine hayırlı olmasını diliyorum. Bolu’nun geleceği, Türkiye’nin geleceği ve dünyada yardım bekleyen insanların geleceği gençlerimizin başarısına bağlı, bunu sakın unutmayalım. Sizler ailelerinize ve ülkenize faydalı olmak sorumluluğu içerisinde olduğunuzu hissederek eğitim gördüğünüz okullarda çaba sarf ederseniz gelecekte hepimizin gurur duyacağı insanlar olursunuz.”

    Yapılan konuşmaların ardından bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden katılan ve madalya almaya hak kazanan 22 öğrenciye madalyaları Bolu Valisi Aydın Baruş ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

    22 ÖĞRENCİ 22 MADALYAYLA DÖNDÜ

    70’in üzerinde kategoride 30’dan fazla ülkenin ve 2800 kişinin  yarıştığı yarışmalarda  öğrencilerimizin aldığı ödüller şu şekilde;

    “Yılın En İyi Lisesi” Ekip kategorisinde “ALTIN MADALYA”,

    Modern Türk Mutfağı EKİP kategorisinde “ALTIN MADALYA”, 3 ADET

    Restoran Tatlı Tabağı Yarışması kategorisinde “ALTIN MADALYA”,

    Ana yemek Yarışması Kategorisinde “ALTIN MADALYA”,

    Modern Türk Mutfağı EKİP kategorisinde “GÜMÜŞ MADALYA”, 3 ADET

    Aşçı Balık Yarışması  Kategorisinde “GÜMÜŞ MADALYA”,

    Ana yemek Yarışması Kategorisinde “GÜMÜŞ MADALYA”, 3 ADET

    Restoran Tatlı Tabağı Yarışması kategorisinde “GÜMÜŞ MADALYA”, 6 ADET

    Restoran Tatlı Tabağı Yarışması kategorisinde “BRONZ MADALYA”, 1 ADET

     

    Anahtar Kelimeler: Bu, Yıl, İstanbul’da, Düzenlenen, 16.

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