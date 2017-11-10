Haber: Kasım ŞAHİN

İlimizde öğrencilerin güvenliği adına alınan zararlı alışkanlıklardan uzak tutma önlemleri yetersiz kalmaya başladı. Henüz ortaokul ve lise çağlarındaki öğrenciler, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenlerini fırsat bilerek okuldan kaçtılar. Kaçan öğrenciler ilimiz merkezindeki ara sokaklara dağılarak sigara içmeye başladı. Sigara içen öğrenciler vatandaşlar tarafından tek tek kaydedilirken, tepkiler çığ gibi büyüdü.

Öğrencilerin sigara içtiğini gören vatandaşlar, ‘Bu öğrenciler neden bu saatte dışarıda? Nasıl bu kadar rahat sigara alabiliyorlar? Yetkililerin bu olaylara karşı önlem alması gerekiyor?” diyerek tepki gösterdi.

Buna benzer görüntüler 2017 – 2018 eğitim yılının başından bu yana sosyal medyada yer bulup tepki çekerken, vatandaşlar yetkililerin daha sağlam önlem almalarını istedi.