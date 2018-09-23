

Haber:Esra Öztürk



Bandırma-Bursa karayolunun 12. kilometresinde önceki gün Baki Ü. idaresindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile İsmail Yaman'ın kullandığı 10 E 5759 plakalı otomobil çarpışmış öğretmen olan hemşerilerimiz İsmail ve eşi Esra Duman Yaman hayatını kaybetmişti. Kazada, Yaman çiftinin oğlu Kerem Yaman ile diğer aracın sürücüsü Baki Ü. yaralanmıştı. Bandırma'da iki otomobilin çarpışması sonucu kendisi gibi öğretmen olan eşi Esra Duman Yaman ile yaşamını yitiren İsmail Yaman'ın cenazesi, merkeze bağlı Rüzgarlar köyüne getirildi. Köy camisinde düzenlenen cenaze törenine, Yaman'ın ailesi ve yakınlarıyla Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, öğretmen arkadaşları ve köylüler katıldı.

Yaman'ın cenazesi, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.