Haber: Gönül Olutürk

Bandırma’dan Bursa istikametine giden Baki Üzmez (61) yönetimindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile İsmail Yaman yönetimindeki 10 E 5759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İsmail Yaman olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan eşi Esra Duman Yaman ve 2 yaşındaki oğlu Kerem Yaman ise ağır yaralandı.Ağır yaralanan Esra Duman Yaman da hastanede hayatını kaybetti.

Kazada olay yerinde ölen İsmail Yaman'ın Bolu Rüzgarlar Köyü’nden olduğu Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi zihinsel engelliler bölümü mezunu olduğu öğrenildi.