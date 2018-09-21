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21 Eylül 2018 Cuma
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    • Bolulu öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

    Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Bolulu öğretmen İsmail Yaman (27) hayatını kaybederken, eşi Esra Duman Yaman (28) ile oğlu Kerem Yaman (2) ve diğer otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.

    21 Eylül 2018 Cuma 10:34
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    Bolulu öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

    Haber: Gönül Olutürk

    Bandırma’dan Bursa istikametine giden Baki Üzmez (61) yönetimindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile İsmail Yaman yönetimindeki 10 E 5759 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, İsmail Yaman olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilde bulunan eşi Esra Duman Yaman ve 2 yaşındaki oğlu Kerem Yaman ise ağır yaralandı.Ağır yaralanan Esra Duman Yaman da hastanede hayatını kaybetti.

    Kazada olay yerinde ölen İsmail Yaman'ın Bolu Rüzgarlar Köyü’nden olduğu Bolu Anadolu Öğretmen Lisesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi zihinsel engelliler bölümü mezunu olduğu öğrenildi.

    Anahtar Kelimeler: Balıkesirin, Bandırma, Ilçesinde, Iki, Otomobilin

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