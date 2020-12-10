Bolulu polis şehit oldu

Haber: N Halid Altundal

Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli, Gerede ilçesi Akbaş Köyünde ikamet eden Gülmez ailesinin oğlu polis memuru Metin Gülmez, 28 Kasım'da, uygulama noktasında meydana gelen kaza sonucu ağır yaralandı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Gülmez, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Metin Gülmez’in cenazesi bugün Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip Karşıyaka Polis Şehitliğine defnedilecek.

İNCE VE AKTAŞ’TAN TAZİYE

Polis memuru Gülmez’in vefatı sonrası İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da birer taziye yayımladı. Bakan Yardımcısı İnce mesajında, “Ankara’da uygulama noktasında görevli olduğu esnada bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve kurtarılamayarak şehit olan Çevik Kuvvet Polis Memuru Metin Gülmez’e cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin ve Türk Polis Teşkilatı’nın başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş ise, “28.11.2020 tarihinde Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Metin Gülmez, uygulama görevi esnasında meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

Metin Gülmez’in şehadeti Bolu’yu da yasa boğdu. Milletvekilleri başta olmak üzere çok sayıda siyasi, sivil toplum örgütü temsilcisi de taziye mesajı yayımladı.