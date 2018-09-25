Haber: Ceylan BEYKOZ

Kıbrıscık ilçesi Yazıca Köyü’nde doğan ve bir dönem TRT’de çalışan emekli kaval sanatçımız Kemalettin Kaya vefat etti. Kaya’nın cenazesi bugün Yazıca Köyü’nde kılınacak öğlen namazı ve cenaze namazı sonra köy mezarlığına defnedilecek. Bolu’nun yetişirdiği değerli sanatçılarından olan Kemalettin Kaya bir dönem TRT’de çalışmış, kaval dinletileri ile milyonlara hitap etmişti.

Biz de Olaygündem ailesi olarak merhuma Allahtan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.