Bolulu sanatçının aile fotoğrafı ortaya çıktı

Haber: Aysun Beykoz

Özel hayatı oldukça merak edilen Özgür Ozan, eşi Neslihan Uğur'la sade ve gözden uzak bir hayat yaşıyor. Çocuklar Duymasın ve Arka Sokaklar gibi uzun soluklu dizilerden tanıdığımız Bolulu oyuncu Özgür Ozan'ın evli ve iki çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı.

İKİ ÇOCUKLARI VAR

Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayan Özgür Ozan, Neslihan Uğur ile evli. Çiftin bu evlilikten Ali Demir ve Derin Deniz adını verdikleri iki çocuğu bulunuyor.

ÖZGÜR OZAN KİMDİR?

Bu güne kadar eşi ve çocuklarıyla fotoğraf paylaşmayan Özgür Ozan, 14 Kasım 1966 tarihinde Bolu'da doğdu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olan Özgür Ozan, İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda görev aldı. 1984 yılından beri oyunculuk kariyerini devam ettiren Özgür Ozan, 2002 yılında Selami karakterini canlandırdığı Çocuklar Duymasın dizisi ile tanındı. İşler Güçler, Sonsuz, Umut Yolcuları, Kavak Yelleri, Arka Sokaklar, Acemi Cadı, Çocuklar Ne Olacak, Kadın Terzisi, Çocuklar Duymasın, Reyting Hamdi, En Son Babalar Duyar, Zülküf ile Zarife, Dikkat bebek Var, Hırsızın Oğlu, Örümcek, Sibel, Sırılsıklam, Kaç Para Kaç, Ruhsar, Yanlış Saksının Çiçeği, Kolsuz Bebek, Gurbetçiler, Tatlı Kaçıklar, Çiçek Taksi, Keriz, Git Başımdan gibi yapımlarda rol alan Özgür Ozan, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü karakterine hayat veriyor.