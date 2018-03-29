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29 Mart 2018 Perşembe
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    • Bolulu şehitlerin mezarı Beşiktaş’ta bulundu

    Beşiktaş ile Ortaköy arasındaki Yahya Efendi Haziresi'nde Osmanlı döneminden kalma 2 bin 500 mezar taşını incelenmesi sonucu İstanbul'da şehit oldukları tahmin edilen 3 Bolulu şehit Osmanlı askerinin mezarını belirledi.

    29 Mart 2018 Perşembe 16:02
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    Bolulu şehitlerin mezarı Beşiktaş’ta bulundu

    Haber: Semih Baykal

    Sultan 2. Abdülhamit'in son zaferi olarak nitelendirilen 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda yaralanıp tedavi edilmek üzere getirildikleri İstanbul'da şehit oldukları tahmin edilen 19 şehit Osmanlı askerinin isimleri belirlendi. Belirlenen bu isimlere göre 19 şehitten 3’ünün Bolulu şehit olduğu tespit edildi.

    Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Şeyh Yahya Efendi Külliyesi ve Haziresi'nde 2013'te başlayan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Haziredeki her biri sanat eseri ve tarihi belge niteliğinde mezar taşları tek tek temizlendi. Osmanlı döneminden kalma 2 bin 500 mezar taşı fotoğraflayıp incelendi. İncelemeler sırasında 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda yaralanıp İstanbul'a getirildiği tahmin edilen ve bugüne dek bilinmeyen 19 şehit askere ait mezar taşları ortaya çıkarıldı. İncelemeyi yürüten Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şefaattin Deniz yaptığı açıklamada, Şeyh Yahya Efendi Haziresi'nin Osmanlı'nın müstesna hazirelerinden biri olduğunu belirtti. Hazirede 4 aylık bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Doç. Dr. Deniz, tüm taşlardaki yazıları Osmanlı Türkçesinden bugünkü Türkçeye aktardıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

    "Çalışmalarımız sürerken burada 19. yüzyıl tarihine ilişkin büyük bir keşif yaptığımızı fark ettik, o da şudur; 2. Abdülhamit zamanında Yunanistan ile Girit meselesi dolayısıyla büyük bir kriz haline gelen olay, 1897 yılında savaşa dönüşmüş, Osmanlı ordularıyla Yunan orduları Yunanistan'ın Teselya ve Epir bölgesinde birkaç savaş yapmışlar ve nihayetinde Dömeke Meydan Muharebesi de yapılmış, bu muharebeler sonucunda Osmanlı Ordusu, Yunan Ordusu'nu hezimete uğratmıştır. Geride Osmanlı Ordusu'ndan bin 300'ün üzerinde şehit ve çok sayıda yaralı gazi kalmıştır. Bizim bu keşfimizle, Yahya Efendi Dergahı'nda 1891 yılına ait 19 şehit mezar taşları ortaya çıkarılmıştır. Mezar taşlarının hepsinde de aynı formatla şehit yazısı bulunuyor. Hangi orduya, hangi bölüğe bağlı oldukları, memleketleri, babaları ve ne zaman vefat ettiklerine ilişkin bilgiler yer alıyor. 19. yüzyıla ait Osmanlı Devleti'nin Kırım Savaşı'ndan daha sonra Osmanlı-Rus savaşlarından günümüze pek bir mezar taşı kalmadı. Bu mezar taşlarının önemi, 1897 yılında Sultan Abdülhamit Han'ın büyük zaferinin şehitlerinden 19'unun burada yatıyor olması ve hepsinin aynı bölgede bulunması. Burası küçük bir şehitlik olduğu izlenimini veriyor. Bu çalışmamızla Osmanlı Devleti'nin son zaferlerinden olan 1897 Osmanlı-Yunan Harbi şehitlerinden 19'unun Türk toplumu tarafından tanınmasına, bilinmesine ve şehitliğin ortaya çıkarılmasına vesile olduk."

    Doç. Dr. Deniz, şehitlerin Osmanlı Ordusu'ndaki redif sınıfına ait olduğunu kaydederek, "Osmanlı ordularındaki askerler, nizami, redif ve mustahfız olmak üzere 3 gruba ayrılmıştı. Redifler aslında 24 ile 34 yaş aralığında bulunan bir nevi yedek askerlerdi. Bu 19 şehidimizin büyük çoğunluğu redifti. Yani yedekler çağrılmış, bunlar çiftini çubuğunu bırakıp devletin sefer emrine uyup Yunan cephelerine koşan askerlerimizdi." ifadelerini kullandı.

    Mezarları tespit edilen şehitler şunlar:

    1- Edirne sancağı Lüleburgaz kazası Tatarlar köyünden Yusuf oğlu Mehmet

    2- İzmit Sancağı Adapazar kazası Kürkün köyünden İsmail oğlu Ali

    3- Bolu Sancağı Mudurnu kazası Kızılöz köyünden Ali oğlu Arif

    4- Priştineli Hasan Emin Mahallesi'nden Ömer oğlu Salih

    5- Bartınlı Veyis oğlu Mehmet

    6- Muğla sancağı Marmaris kazası Akçataş köyünden Halil oğlu Ömer

    7- İzmit sancağı Adapazarı kazası Çavuşoğlu köyünden Ahmet oğlu Mustafa

    8- Bolu sancağı Kara köyünden Süleyman oğlu Salih

    9- Bursa sancağı Kite nahiyesi Demirci köyünden Hüseyin oğlu Mehmet

    10- Selanik sancağı Lankaza nahiyesinde Doğancı köyünden Muhtar oğlu Bahtiyar

    11- Bayezid sancağı Tepeler kazası Sırati köyünden Mehmet oğlu Abidin

    12- Selanik sancağı Davetlipürnal köyünden Süleyman oğlu Ali

    13- Yenipazar sancağı Akve kazası Zeytun köyünden Salih oğlu Habib

    14- Behiye sancağı İnegöl kazası Bedre köyünden Hüseyin oğlu Mehmet

    15- Kalkandeniş kazası Trevişte köyünden Halil oğlu Kamil

    16- Kosova vilayeti Senice sancağı Ebe köyünden Zeynel oğlu Raşid

    17- Bolu sancağı Bartın kazası Veciler köyünden Ahmet oğlu İsmail

    18- Selanik sancağı Gevgili kazası Buğudasa köyünden İsmail oğlu Ali

    19- Kütahya sancağı Altuntaş ovasının Hatmiye köyünden Sadullah oğlu Süleyman

    Anahtar Kelimeler: Beşiktaş, Ortaköy, Arasındaki, Yahya, Efendi

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