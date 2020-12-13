Bolulu sporcular madalya ile dönüyor

Haber: N. Halid Altundal

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasının gençler kategorisinde Bolu Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi(TOHM) milli sporcusu Bora Tarhan, halka ve atlama masasında bronz madalya kazandı. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası Gençler Alet Finallerinde Bolu TOHM milli sporcusu Mert Efe Kılıçer ise barfikste gümüş, paralel barda bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Sporcularımızı elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyor, başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere Türkiye Cimnastik Federasyonumuza, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.