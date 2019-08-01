Bolulu sürücü Düzce polisini alarma geçirdi

Haber: C. Kutay AYKAN

Düzce polisi ile Bolulu sürücü arasındaki kovalamaca olayı geçtiğimiz hafta Düzce-Bolu TEM otoyolu girişinde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yol kontrolleri sırasında 14 BD 047 plakalı aracın sürücüne dur ihtarında bulundu. Sürücü bu dur ihtarına uymayınca hem trafik ekipleri hem de sivil asayiş ekipleri arasında 4 araçlı kovalamaca başladı.

Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonrası Bolulu sürücü, trafik ekiplerinin aracın önünün kesilmesiyle güçlükle durduruldu. Sivil asayiş polisleri tarafından araçtan indirilen Bolulu sürücü ile sivil polisler arasında da ilginç diyaloglar yaşandı. Bir anda karşısında sivil polisleri gören Bolulu sürücü; “Sen kimsin ya” diye sorusuna trafik ekipleri; “Sivil arkadaş da bizde polisiz. Kimlik ve ruhsatını ver” cevabına karşılık Bolulu sürücü; “Vermiyorum, kimsiniz siz ya” diye cevap verince, bir anda ortalık gerildi.

Yapılan alkolmetre ölçümünde, polisleri peşinden koşturan Bolulu sürücünün 300 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücü Düzce Cumhuriyet Savcılığına sevk edilirken, hakkında da dava açıldı. Araç ise trafikten men edildi.