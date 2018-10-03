Haber: Ceylan Beykoz

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Bolu'ya giden Zafer E. yönetimindeki 14 FM 636 plakalı kum dolu tır, Kemal Oyman mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolünü kaybederek yola devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaza nedeniyle Karabük-Ankara karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Olay yerine çağrılan Karayolları ekipleri, iş makinesiyle yoldaki kumu temizledi. Tırın da kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.