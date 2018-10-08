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08 Ekim 2018 Pazartesi
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    • Bolulu TIR sürücüsü aracın içinde ölü bulundu

    Yılların Tır şoförü Sabri Mutlu, Fransa’dan Türkiye’ye dönerken Kapıkule sınırında ekmek teknesi tırının içinde ölü olarak bulundu.

    08 Ekim 2018 Pazartesi 10:19
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    Bolulu TIR sürücüsü aracın içinde ölü bulundu

    Haber: Aysun BEYKOZ

    Bolu’da herkesin güler yüzüyle tanıdığı yılların tır şoförü 59 yaşında ki tır şoförü Sabri Mutlu mal götürdüğü Fransa’dan dönerken Kapıkule sınır kapısında hayatını kaybetti.

    Sınır kapısından içeri girmek için sıraya giren Sabri Mutlu uyuduğu tırında bir daha uyanamadı. Sabah saatlerinde Sabri Mutlu’nun aracının hareket etmediğini gören diğer sürücüler tırın yanına gittiklerinde Mutlu’nun cansız bedeni ile karşılaştılar. Sabri Mutlu’nun tırın içinde uyuduğu sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği öğrenildi.3 çocuk babası Sabri Mutlu’nun vefatı büyük üzüntü uyandırdı.

    Anahtar Kelimeler: Yılların, Tır, şoförü, Sabri, Mutlu

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