Bolulu Ünlü Şef, Yemekteyiz’e Katılmış

Yemekteyiz programının 2011 yılında yayınlanan 'Şefler' özel bölümüne MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya da katılmıştı. Yarışma programının o dönem yayınlanan bölümlerde ünlü şefler, kozlarını paylaşmıştı.

Yarışmanın görüntülerinin gündeme gelmesiyle birlikte, yarışmacıların bir hayli çekindiği Mehmet Şef'in bu halini görenler ise, şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündeme damga vurdu.

İŞTE YARIŞMAYA KATILAN ŞEFLER

Executive şef Burçin Acar, Türkiye Avrasya Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Executive şef ve aynı zamanda eğitmen Muhsin Ertürk, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi ve Akdeniz Profesyonel Aşçılar Birliği Yönetim Kurulu Eğitmen Şefi ve Şefler Platformu yönetim kurulu üyesi Erdem Dırbalı'nın yer aldığı yarışmaya Mehmet Şef, Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi, Euro Türk takım kaptanı ve 2008 Dünya Aşçılar Olimpiyatları A kategorisi dünya üçüncüsü unvanlarıyla katılmıştı.