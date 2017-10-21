Haber: Ceylan Beykoz

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Nuray Karatepe, teknik personel ve yaklaşık 220 üreticiden oluşan 5 otobüslük fuar kafilesi İl Müdürlüğünden hareketle ilk olarak Bursa Tophane, Ulu Camii ve kapalı çarşıyı ziyaret etti. Bursa’ya dair hediyelik vs. den sonra fuar alanına geçilirken ziyaretçi yoğunluğu göze çarpan ilk faktör oldu. Teknik ekip tarafından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı standı ziyaret edilirken, üreticiler gelişen tarım ürünlerini yerinde inceleme, tanıma ihtiyacı doğrultusunda da alışveriş imkanı buldu. Bursa Tarım ve Hayvancılık Fuarı, ziyarete açık kaldığı 5 gün boyunca yurt içinden 79 ilden, yurt dışından 4 kıtada bulunan 52 farklı ülkeden gelen toplam 301.827 kişi tarafından ziyaret edildi. Traktör ve tarımsal mekanizasyon satışlarına büyük katkı sağlayan, yaratılan iş hacmi ile ülke ve bölge ekonomisine güç katan Fuarlar sektörün gelişimi yönünden kritik önem arz etmektedir.

“BİZİM İÇİN MEMNUNİYET VERİCİ”

Konu hakkında açıklama yapan İl Müdürü Fahri TETİK; “İlimiz çiftçileri son yıllarda daha bilinçli tarım yapmaktadır. Bu bağlamda gelişime paralel gidebilmek adına fuarlarımız hayati önem arz etmektedir. Üreticimiz tarım alanındaki yenilikleri, bu alanlarda kullanılan yeni makineleri, tohumları ve diğer faaliyetleri öğreniyor ve kendini hızlı bir şekilde geliştirebilme olanağı bulmaktadır. Bizim için memnuniyet verici bir diğer oluşum ise kırsal alanda üretimin temel taşı olan kadın çiftçilerimizin de Dünya Kadın Çiftçiler Gününün anlam ve önemine yakışır bir şekilde fuar organizasyonumuza yoğun katılım göstermesidir. Bakanlığımız özellikle kadın üreticilerimize her alanda olduğu gibi pozitif ayrımcılık göstermektedir. İlimiz üreticilerinin teknik gezilerimize olan ilgi ve alakası da bilinçli üretim ve iyi tarım uygulamaları açısından sevindirici olan farklı bir noktadır. Fuarlarımız özellikle global rekabet ortamında üreticilerimizin mücadele edebilecekleri teknik ve teknolojik vizyon göreviyle kritik bir rolü de ayrıca üstlenmektedirler” dedi. Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü başta merkezi konumdaki büyük fuar olmak üzere talepler ve doğrultusunda birçok merkeze teknik gezi düzenlemektedir.



