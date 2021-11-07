Bolulu üreticilere 4,7 milyon TL süt desteği

Haber: Ceylan Beykoz

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3 aylık dönemler halinde üreticilere ödenen çiğ süt desteği kapsamında 2021 yılı ikinci dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) için 4089 üreticiye 4 Milyon 733 Bin TL ödeme yapılacağı duyuruldu.

SÜT DESTEĞİ KAPSAMINDA BOLU'DA YETİŞTİRİCİYE 4.7 MİLYON LİRA ÖDENECEK

Konu hakkında Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, “Bakanlığımızın sürdürülebilir üretimi sağlamak ve üreticilerimize destek olmak amacıyla çeşitli kalemlerde destek ödemeleri yapmaktadır. Bunlardan biri olan çiğ süt desteği kapsamında Bolu’lu 4089 üreticimize 19,1 Milyon litre süt için 4 Milyon 733 Bin TL destek ödemesi yapılacaktır. Destek ödemeleri, TC kimlik numarasının son hanesi; 6-8 olanlar 5 Kasım saat 18.00'den sonra, 0-2-4 olanlar 12 Kasım saat 18.00'den sonra, olmak üzere üreticilerimizin hesaplarına yatırılacaktır. Destek ödemelerinin üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" açıklaması yapıldı.