Bolulu Valiye Bolu türküsü

Tarihi Kırkpınar davul ve zurna ekibi, marş ve ezgilerle 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne davetlerini sürdürüyor. Ekip, davet kapsamında Edirne Valiliğine gitti ve burada güzel bir sürpriz yaşandı.