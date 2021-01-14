Bolulu vatandaş cinayet kurbanı

Haber: Aysun Beykoz

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi girişinde 4 Ocak'ta, Filyos Çayı kenarında çalılıklar arasında erkek cesedi bulundu. 50 yaşlarındaki erkek cesedinin, yaklaşık 4-5 günlük olduğu belirlendi. Elleri ve ayakları bağlı olan kişinin, ilk belirlemelere göre dövülerek öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için de çalışmasını sürdüren ekipler, çevredeki güvenlik ve mobese kameralarını incelemeye aldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile istihbarat birimi ekipleri, cesedin kimliğini tespit etmek için kayıp başvurularını incelemeye aldı. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde bekletilen cesedin, 1 ay içerisinde kimliği tespit edilemezse, belediye ekiplerince, toprağa verileceği bildirildi. Yapılan araştırmaların ardından cesedin Bolulu bir kişiye ait olduğu belirlendi. Cinayetle ilgili soruşturma devam ettiği için şahsın kimliği gizlenirken yakınları, Çaycuma Devlet Hastanesi morgundan cenazesini alarak Bolu’ ya döndü.

Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021, 15:02