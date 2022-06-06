Bolulu vatandaşlardan Babacan’a enflasyon isyanı

Haber: Ceylan Beykoz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bolu’da vatandaşlarla bir araya geldi. Başta esnaf ve emekliler olmak üzere Bolu’nun en işlek caddelerinden biri olan İzzet Baysal Caddesi’nde vatandaşlarla konuşan Babacan vatandaşın artan fiyatlar karşısında yaşadığı sıkıntıyı birebir halktan dinledi.

Halkın tüm beklentilerine yanıt veren Babacan, “Bu ülkeyi yönetemediklerini gördük, o yüzden DEVA Partisi’ni kurduk” diye konuştu.

ESNAF İSYAN ETTİ

Babacan’ın halkla buluşması sırasında yanına giden bir esnaf bu koşullarda iş yapamadığını söyledi. Tüm ürünlerin dolara endeksli olmasından şikâyet eden esnaf, “Maaşları da dolara endekslesinler o zaman. Cumhurbaşkanı ‘dünya lideriyim’ diyor ama vatandaş aç” ifadelerini kullandı.

Babacan esnafa “Sizin dükkânı 2 ay işletemeyecek insanlar Türkiye’yi yönetmeye kalkıyor” diye karşılık verdi.

Bir başka esnaf ise Babacan’a dükkanını kapatmak için evraklarıyla devlet dairesine gittiğini söyledi.

‘BİZİ KURTARIN’

Bir vatandaş Babacan’a yaşadıkları ekonomik sıkıntılardan bahsederek, şunları söyledi:

“Bizi Allah aşkına kurtarın. Bittik bu zamlardan. 2 bin 600 TL emekli maaşı ile yaşamaya çalışıyoruz. 850 lira kira veriyorum. Bu havada 620 lira doğal gaz faturası geldi. Hani Karadeniz’de doğalgaz vardı. Bizi bu çileden kurtarın. Biz bıktık artık.”

Bir başka vatandaş ise Babacan’ın yanına giderek içi boş cüzdanını gösterdi.