Bolulu vatandaşları da dolandırmışlar

Haber: C. Kutay AYKAN

Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından dağıtılan yardım kömürlerini kalitesiz kömürlerle değiştiren 3 kişi adliyeye sevk edildi. Dolandırıcıların Bolulu vatandaşları da aynı yöntemle dolandırdığı belirlendi.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde, Bolu’da ve Düzce’de, yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılan kaliteli kömürleri torbalarından boşaltarak kalitesiz kömürle değiştiren şebekeyi takibe alan Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, zanlılara şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda Orhan K., Nizamettin Y., Necdet A. ve Tamer E. gözaltına alındı. Zanlılardan Necdet A. alınan ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 3 zanlı ise elde edilen delillerle birlikte bugün sabah adliyeye sevk edildi.

Polis olayla ilgili 18 kişinin de ifadesini alırken, zanlıların kaliteli kömürü kendi depolarına boşaltıp piyasaya sattıkları, belirlenirken, zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor.