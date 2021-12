Bolulu vatandaşların dolar yorumu

Özel Haber: C. Kutay Aykan

Bu yükselişe isyan eden Bolulu vatandaşlarımızGündemTV ekranlarında durumu değerlendirdi.Bolulu vatandaşların çoğu kısmı bu yükselişin önüne ancak üreterek geçilebileceğini savundu. Yükselişin önüne geçilmesini isteyen vatandaşlar “Vatandaş olarak üretmediğimiz sürece bu yükselişin önüne geçilmez,ne bir üretim var memlekette ne bir şey üretebiliyoruz”gibi ifadeler kullandılar.

İşte vatandaşlarımızın söyledikleri;

“FİKRİM OLSA EKONOMİST OLURDUM”

Doların artması tek beni değil herkesi etkiledi diyen Aziz Kaya“Güzel kardeşim şimdi öncelikle emeği geçen herkesin Allah belasını versin.Yani bu milletin üstüne oynanan oyun, bu esnafın üstüne oyunun kim hakkını verecek? Kim verecek? Doların artması tek beni değil bütün herkesi etkiledi ya.Siftah açmadan kapatan insanlar var yani.Yani ne anlatayım ki? Ne söyleyeyim? Doların düşmesi hakkında ya fikrim ne olabilir abi? Fikrim olsa ekonomist olurdum yani. Ne olabildik hani? Ya şimdi beş parmağın beşi bir değil. Ama öneriler var ama teklifte var aman şeyler var. Bunların hepsini böyle değerlendirmek lazım. Hepsini şey yapmak lazım. E şimdi sen misal öğrenci bir adamsın. E kendi geçimini sağlamak için çalışıyorsun, ekmeğin için çalışıyorsun.Sana yemeğini vermedikten sonra çalışabilir misin? Çalışamazsın. Mümkünatı yok yani”dedi.

“NE BİR ÜRETİM VAR MEMLEKETTE NE BİR ŞEY ÜRETEBİLİYORUZ”

Kendime bir şeyler alamıyorum diyen Harun Özkan, “Vallahi yükselen dolar hakkında durumlar çok kötüye gitmeye başladı.. Ne bir telefon, bilgisayar.Bireşofman aldım, yüz elli lira para verdim yani. Ben daha da yükseleceğini düşünüyorum bunun. Bu yılbaşından sonra bir on beş, on altı, on yedi. Durum çok kötüye gidiyor.Vallahi bu saatten sonra doların düşürülmesi çok zor. Yaklaşık bir yirmi otuz senesi var yani normal şartlara dönmek için fazlasıyla. Çünkü ne bir üretim var memlekette ne bir şey üretebiliyoruz. Sürekli dışarıdan aldığımız için düşünmüyorum yani. Düşmesinin imkanı da yok bence. Çok zor. En fazla düşse düşse bir lira, iki lira düşer. Fazlasının düşeceğini düşünmüyorum yani” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE SABRETMEK ZORUNDAYIZ”

Emekli Bankacı Remzi Güngör ise ”Doların artması bu pandeminin oluşu, efendime söyleyeyim dış güçlerin işte yapmış olduğu sıkıntılar biliyorsunuz. Inşallah düzelir. Tabii sabredeceğiz. Iyi olacaktır inşallah.Evinize aldığınız malzemelerde doların etkisini piyasalar tabii ki biraz sıkıntılı. Onu görüyoruz. Fakat düzelir. Hepimiz birlik,beraberlik,sabretmek zorundayız yani. Inşallah iyi olacaktır. Yani ekonomi durumu biraz da halkın sıkıntı yapması yapmamamız gerekiyor.Sabretmemiz gerekiyor. Hani vatandaş kendi kafasına göre herkes fiyatları arttırıyor. Bir denetim biraz sıklaşması lazım, denetimin olması gerekiyor.Inşallah iyi olur temennimizbu”dedi.

“OLMUYOR”

Geçinemiyoruz diyen Yunus Taş “Vallahi ne düşünelim?Yani bütün hayatı etkiliyor. Çünkü Türkiye'ye giren her şey hemen hemen dolar üzerinden hesaplanıyor. Maalesef yani. Onun üzerinden yani herkesi etkiler ister istemez yani.Ülkenin Cumhurbaşkanı'nıaçıklamama ya da dolarla ona bağlamak yanlış olur. Bunun Erdoğan'la alakası olduğunu tahmin etmemişler mi ki bugün bir ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan da oldu, Kemal Bey de oldu, herkes de olabilir. Bunu açıklamamak biraz yanlış olur yani.Lazım biraz bu konuda. Yani öyle düşünüyorum”dedi.

“3 LİRAYA KÜÇÜK ÇİKOLATAYI ZOR BULUYORUZ”

14 yaşındaki lise öğrencileri Burak ve Efe “Kantinde eskiden mesela bir döneri üç liraya alırken şu an üç liraya büyük şöyle küçük bir çikolatayı zor buluyorum.Yani bunlar da dolar yüzünden” diye konuştular.

“TUTUMLU OLURSAK BU ZAMLAR BİZİ ETKİLEMEZ”

Kıymet Baytekin ise ”Vallahi ben çok tutumlu bir insanım. Beni idare ediyor yani. Fazla şey masraf yapmıyorum.Bundan önce de hep böyleydim, hep tutumluyum. Tutumlu olursak yani bu zamların gelmesi falan bizi etkilemez. Normal etkiliyor kısa yönden kurtarmaya çalışıyoruz”ifadelerini kullandı.

“ÜLKE DE GÜZEL BİŞEY GÖRMÜYORUM”

25 yaşındaki üniversite öğrencisi Muhammet Bulut “Yani şu an farklı şeyler yapmam gerekirken günlük en çok takip ettiğim şey şu an dolar.Garip bir şekilde yükseliyor. Garip bir şekilde düşüyor. Yani hareket biraz değişik gidiyor. Kötü. Yani güzel bir şey görmüyorum. Zaten ülke de güzel bir şey görmüyorum”dedi.

“ÜRETMEDİĞİMİZ SÜRECE BU YÜKSELİŞİN ÖNÜNE GEÇİLMEZ”

Kafe işletmecisi Çetin Ataş, “doların yükselmesi hayatımızı etkiliyor. Sonuçta aldığımız ürünler bize hep dolarla geliyor. Son gelen zamlar belli, en az gelen zam yüzde 50. Vatandaş olarak üretmediğimiz sürece bu yükselişin önüne geçilmez” dedi.