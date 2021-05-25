Bolulu Veteranlar 2.’ likle döndü



Haber: Aysun Beykoz

Ulusal Veteranlar Masterler Konfederasyonu tarafından her yıl Antalya’da düzenlenen uluslararası futbol turnuvasına katılarak 2. olan Bolu Masterler Futbol Kulübü Derneği, aldıkları kupa ile birlikte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’i ziyaret etti.

Her yıl Antalya’da uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük takımların yanı sıra dünyanın birçok yerinden yabancı takımların da katıldığı futbol turnuvasında Bolumuzu temsil eden Bolu Masterler Futbol Kulübü Derneği, turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Finalde Kocaeli Masterler takımına son dakika golü ile 2-1 mağlup olan Bolu Masterler Futbol Kulübü Derneği takımımız 2.’lik kupası ile Bolu’ya döndü.

Bolu Masterler Futbol Kulübü Derneği Başkanı Tolga Türker, Başkan Yardımcısı Dr. Rıdvan Çakmaz ve Genel Sekreter Erhan Yalçın, aldıkları kupa ile birlikte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan dernek başkanı Tolga Türker; “Öncelikle Bolu Belediyesi olarak bize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizin desteklerinizle bu turnuvada güzel bir başarı elde ettik ve çok mutluyuz. Bolumuzun adını duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Başta Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a, size ve tüm belediye çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler” dedi.

Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de, “Bolumuza böyle bir gururu yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl 1.’lik kupasını bizlere getireceksiniz, ben buna inanıyorum ve hepinize başarılar diliyorum” dedi.