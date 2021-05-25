Bolulu Veteranlar 2.’ likle döndü

“19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Veteran Master Futbol Şöleni” adıyla, Antalya’da düzenlenen etkinlikte Bolu Masterler Futbol Kulübü Derneği’de yer aldı. 40 takımın ve yaklaşık bin kişinin katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonda Bolulu Veteranlar takımı, turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Bolulu Veteranlar 2.’ likle döndü


Haber: Aysun Beykoz

Ulusal Veteranlar Masterler Konfederasyonu tarafından her yıl Antalya’da düzenlenen uluslararası futbol turnuvasına katılarak 2. olan Bolu Masterler Futbol Kulübü Derneği, aldıkları kupa ile birlikte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’i ziyaret etti.

Her yıl Antalya’da uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ve Beşiktaş, Galatasaray gibi büyük takımların yanı sıra dünyanın birçok yerinden yabancı takımların da katıldığı futbol turnuvasında Bolumuzu temsil eden Bolu Masterler Futbol Kulübü Derneği, turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Finalde Kocaeli Masterler takımına son dakika golü ile 2-1 mağlup olan Bolu Masterler Futbol Kulübü Derneği takımımız 2.’lik kupası ile Bolu’ya döndü.

Bolu Masterler Futbol Kulübü Derneği Başkanı Tolga Türker, Başkan Yardımcısı Dr. Rıdvan Çakmaz ve Genel Sekreter Erhan Yalçın, aldıkları kupa ile birlikte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan dernek başkanı Tolga Türker; “Öncelikle Bolu Belediyesi olarak bize verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Sizin desteklerinizle bu turnuvada güzel bir başarı elde ettik ve çok mutluyuz. Bolumuzun adını duyurmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Başta Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’a, size ve tüm belediye çalışanlarımıza sonsuz teşekkürler” dedi.

Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir de, “Bolumuza böyle bir gururu yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl 1.’lik kupasını bizlere getireceksiniz, ben buna inanıyorum ve hepinize başarılar diliyorum” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İlimizde doğurganlık hızı düştü
İlimizde doğurganlık hızı düştü
  1. Bolu

banner128

banner124