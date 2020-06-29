Bolulu Youtuber Exatlon Challenge Yarışmasında!

Haber: Aysun Beykoz

Dünyada birçok ülkede yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan spor-reality programı Exatlon, yepyeni versiyonu Exatlon Challenge ile 3 Temmuz'da Netflix'te olacak.

Sosyal medyada herkes tarafından tanınan ve sevilen birçok fenomen ismin yer alacağı yarışmada oldukça zorlu oyunlar ve izlerken içinizi ürpertecek cezalar yer alacak.

Bolulu Furkan Yaman Exatlon Challenge de yarışıyor

Bolu Dörtdivan Nüfusuna kayıtlı olup, Ankara da doğup, büyüyen ve İstanbul da çalışma hayatını sürdüren Youtuber Furkan Yaman Youtube kanalında eğlence içerikleri üreterek, 3.29 MN abonesi ve 795.249.748 görüntülenme sayısı bulunmaktadır. Instagram'da ise 1.1MN takipçiye ve gönderi başına ortalama 150K beğeniye sahip olup, 3 Temmuz'da Netflix'te olacak.

Yarışmalarda Unutulmaz Adralin Yaşanacak

Acun Medya tarafından 2017 yılından beri yapılan Exatlon yarışması, bu sefer Türkiye'nin en popüler, ünlü Yotuberlarıyla oldukça çekişmeli ve bir o kadar da eğlenceli halleriyle ekrana gelecek. Yarışmada sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan fenomenler, en cesaretli influencer olmak için kıyasıya mücadele edecek.

Exatlon Challenge yarışmacıları sosyal medya platformlarında bir hayli ünlü isimler. Kendi alanlarında farklı içerikleri takipçileriyle buluşturan bu isimler, Exatlon Challenge'da unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

İşte o isimler; Hayrettin, Doğan Kabak, Uras Benlioğlu, Furkan Yaman, Buğra Kazancı, Furkan "Ağırsağlam" Kaya, Aleyna Şen, Öykü Berkan, Barış Erdoğan, Gözde "Miafitz" Demiral, Burçe Yağmur Karabal, Buse Plan, Dilan Ay, Dilara Aydın, Elanur Pat, Hakan "Mendebur Lemur"