Bolulu Youtuber “Exatlon Challenge” Yarışmasında!

Haber: Volkan Yılmaz

Exatlon Challenge yarışmacıları, Acun Ilıcalı'nın resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla birlikte açıklandı. Acun Medya'nın yeni projesi olan Exatlon Challenge adeta bomba gibi geliyor. Exatlon Challenge'da yarışacak olan yarışmacılar bu gün Dominik’e gitti.

Exatlon Challenge yarışmacılarının isimleri büyük bir merakla bekleniyordu.. Birçok ünlü yayıncı ve YouTuber'ın yer aldığı Exatlon Challenge kadrosunda Bolu Dörtdivan Nüfusuna kayıtlı Furkan Yaman da yer alıyor.

İŞTE EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI

Doğan Kabak, Buse Plan, Barış Erdoğan, Burce Yağmur Karabal, Uras Benlioğlu, Aleyna Şen, Dilan Ay, Buğra Kazancı, Gözde Demiral, Hayrettin, Mendemur Lemur, Öykü Berkan, Furkan Kaya, Elanur Pat, Furkan Yaman, Dilara Aydın, Oğuzhan Uğur ve Orkun Işıtmak.

EXATLON NEDİR?

Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren, Ünlüler ve Gönüllüler olarak ayrılmış iki takım haftalar boyu özel kamplarda yaşayarak, hem kendi gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışırlar.

Exatlon fiziksel güçleri son derece kuvvetli olan sporcu yarışmacılardan oluşan iki takımın spor ve reality mücadelesini konu alan bir yarışma formatıdır. Exatlon yarışmacıları olimpiyat sporcuları, futbolcular ya da spor yeteneği güçlü olan ünlülerden seçiliyor.

EXATLON VE SURVIVOR FARKI NEDİR?

Exatlon yarışmasındaki parkurlar, Survivor parkurlarına nazaran biraz daha zorlu ve uzun parkurlardan oluşuyor. Orkun Işıtmak canlı yayında yaptığı açıklamada; "Mecrayı henüz söyleyemiyorum fakat çok güzel bir proje ortaya çıkacak.. Dominik de Exatlon Challenge, Survivor'dan farklı olacak ve toplamda 18 yarışmacı aynı evde kalacak. Farklı takımlarda 9'ar şekilde bölünecek olan 18 yarışmacı aynı evi paylaşacaklar ve bir yandan da Reality Show tarzında bir proje ortaya çıkacak." demişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2019, 10:09