Bolulu zabıta İstanbul’da vefat etti

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Haber: N. Halid Altundal

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde(İBB) zabıta olarak görev yapan Bolu’nun Hamzabey köyünden Murat Üzük, koronavirüse yakalandı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan Bolulu Zabıta Memuru Murat Üzük, koronavirüse yenik düştü. Üzük için İBB Zabıta Daire Başkanlığında cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, “Bulaşıcı hastalık (COVID-19) nedeniyle genç yaşta kaybettiğimiz mesai arkadaşımız Murat ÜZÜK, Zabıta Daire Başkanlığımızda düzenlenen cenaze töreni ile ebediyete uğurlandı. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz” dedi.

Bolu’ya getirilen Üzük’ün cenazesi Hamzabey köyünde ailesinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 16:06