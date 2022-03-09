Bolulular 8 Mart’ta buluştu

Haber: Ceylan Beykoz

Gecede sadece kadınların söz aldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Gecesinin sunumunu yapan Bolulu hemşerimiz Yeliz Başaran gecenin anlamına hitaben yaptığı konuşmasında tüm katılım sağlayan hemşerilerimize hoş geldiniz diyerek sözü Aynur Arabacıoğlu’na bıraktı. Ankara Bolu Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Aynur Arabacıoğlu gecede yaptığı konuşmada aramızda olan hemşerilerimize hoş geldiniz diyerek, yaptığı çalışmalardan kısaca bahsetti. Gecede herkese iyi eğlenceler diyerek sözü sanatçısı Udi Cengiz Taşkent’te bıraktı.

Bolu yöresine ait müziklerinin de söylendiği çeşitli eğlencelerin arasında kadınlara kırmızı karanfil dağıtımını Bolulu kadınların yaptığı 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar. Yemekli eğlence arasında söz alan Mudurnu Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Fulya Kırımoglu; ''Kadınım'' şiirini katılımcılara okudu.Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hep beraber coşku ile kutlandı. Gecenin düzenlenmesinde yer alan Mehmet Bilgin, Haydar Çakırtekin,Aynur Arabacıoğlu, Bülent Dinçtürk, İsa Gökmenoğlu,Yeliz Başaran,Fulya Kırımoğlu’na teşekkürler edildi. Gece geç saatlere kadar sürdü.