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29 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Bolulular adliyede

    Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu organizasyonunda Bolulular geçtiğimiz ayda Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Bolu Dörtdivanlı Ramazan Dinç beyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun ve başarı dileklerini ileterek, günün anısına plaket taktim ettiler.

    29 Kasım 2017 Çarşamba 16:03
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    Bolulular adliyede

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu organizasyonunda Federasyon ve Bağlı Derneklerin Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Bolulular geçtiğimiz ayda Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Bolu Dörtdivanlı Ramazan Dinç beyi makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun ve başarı dileklerini ilettiler. Ziyaret de Başsavcı Vekili Ramazan Dinç beye günün anısına plaket taktim edildi.

    Heyet adına konuşan Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan Bayar, "Bolulular olarak hemşehrilerimizin acı ve tatlı günlerinde yanlarında olmaya özen gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin üst görevlerde bulunmaları bizlere onur vermektedir. Geçtiğimiz ayda Ankara Cumhuriyet Savcısı iken Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili olan Bolu Dörtdivanlı hemşehrimiz Ramazan Dinç beye hayırlı olsun dileklerimizle başarılar temenni ediyoruz.  İşlerinin yoğunluğunda bizlere zaman ayırıp, kabul ettiği için şahsım, yönetim kurulu ve Bolulular adına teşekkür ediyorum" dedi.

    Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu olarak, Federasyona bağlı Dernekler ve Bolulular adına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç beye günün anısına plaket taktim edildi.

    Plaket için teşekkür ederek sözlerine başlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç de ziyaretden son derece memnun olduğunu ifade ederek, "Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevini ifa ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine layık görülerek, bu göreve getirildim. Bizler için onur verici. Daha önce Anayasal Suçlar soruşturmasında sorumlu idim. Aynı sorumluluğum buradada devam ediyor. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmek her zaman önemlidir. Birlikten kuvvet doğar. Memleketimi hiç bir zaman unutmadım ve bırakmadım. Köyüme ailemle çocuklarımla sık sık gidip, çocuklarımın toprakla haşır neşir olmalarına özen gösteriyorum. Bir çok kurumda hemşehrilerimiz üst görevlerde. Bu da sizlere olduğu gibi bizlerede onur ve gurur veriyor. Gençlerimizin yetişmesinde, bir üst görevler almasında her zaman destekçi olmalıyız ve olmayada gayret sarf ediyorum. Kapım her zaman hemşehrilerime açıktır. Bir hemşehrimin bir sıkıntısına merhem olabilirsem ne mutluluk. Bende ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Aracılığınızlada tüm hemşehrilerime selamlarımı ve saygılarımı sunarım" dedi.

    Günün anısına çektirilen fotoğraflardan sonra ziyaret sonlandırıldı.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Ankara, Bolu, Dernekleri, Federasyonu, Organizasyonunda

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