Haber: Aysun Beykoz

Valilik koordinesinde Bolu Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkcı, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Daha sonra protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, sevgi evleri ve şehit ailelerini ziyaret etti.