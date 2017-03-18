Yoğun katılımın olduğu programda Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumun Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, hemşerilerimizden destek istedi. Yeni anayasa ve partili cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “94 yıllık Cumhuriyet tarihimize baktığımızda Rahmetli Menderes ve Özal iktidarları dışında Ak Parti iktidarını da bir yana bırakırsak, kısa süreli iktidarların ve koalisyonların ülkemizde önemli icraatları hayata geçiremediğini gözler önüne seriyor. Yeni sistemle birlikte istikrarlı ve güçlü iktidarlar güçlü Türkiye’nin de önünü açacaktır. Bunun farkında olan haçlı zihniyeti ve terör örgütleri 'hayır' diyor. Ama ne yazık ki ülkemizdeki bazı kesimlerde bunlara çanak tutuyorlar. Gelin bu anayasa maddelerini hep birlikte onaylayalım, gelin devletimize düşman olanlara, milletimize düşman olanlara hep birlikte güçlü bir tokat atalım diyoruz. Sevgili hemşehrilerim önümüzde bir aylık bir süreç var, sizlerden bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Çevrenizde kim varsa onlara da anlatın, destek isteyin. Ülkemiz için, geleceğimiz ve çocuklarımız için, güçlü bir Türkiye için hep birlikte 'evet' diyelim ve ülkemizin önünü açalım" dedi.