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04 Mayıs 2017 Perşembe
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    • Bolulular dikkat

    Bolu Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1’inci oturumunda Bolu Belediye CHP Meclis Üyesi Erhan Beykoz’un sorusu Bolu’da ikamet eden 28 bin kişiyi ilgilendiren konuyu ortaya çıkardı.

    04 Mayıs 2017 Perşembe 09:24
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    Bolulular dikkat

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1’inci oturumunda Erhan Beykoz’un vergiler hakkında sorduğu soru ilginç bir iddiaya sebep oldu. Beykoz, emlak vergileri hakkında “Bolu’da ikamet eden vatandaşlarımızdan yapılmayan bir hizmetin vergisi emlak vergisine birleştirilerek alınıyor. İlk olarak böyle bir şey yapılması yanlış. Bir diğeri ise altyapı hizmetinden bahsediliyor. Bu bölgede bahsedilen altyapı hizmeti verilmedi. Bu durum halk bizi karşı karşıya getirir” ifadelerini kullandı.

    Konu hakkında ilgili müdürler açıklama olarak “Sayıştay müfettişleri ile yaptığımız denetimde bu paranın halktan alınması gerektiği söylendi” ardından vatandaşlara konu hakkın 28 bin vatandaşa tebligat çektiği iddia edildi.

    GÖLCÜK’DE DEĞİŞİM

    Erhan Beykoz’un, gündeme dair diğer bir sorusu Gölcük yolu ile ilgiliydi. Beykoz, “Gölcük yolunda bir çalışma var. Bunun ne çalışması olduğu hakkında bir bilgilendirme yapabilir misiniz?” dedi.

    Yılmaz, konu hakkında “Gölcük’deki piknik alanını aşağı çekeceğiz. Günü birlik piknik alanları yapacağız. Bunun içinde şuan konusu geçen inşaat bölgesine otopark yapıyoruz. Hedefimiz en az 200 araçlık otopark olması. Bilindiği üzere Gölcük 24 yıl daha bizim idaremizde. Bu projeyi de Milli Parklar Müdürlüğü ile beraber yürütüyoruz” dedi.

    ARASTA PROJESİNE AÇIKLIK GETİRİLDİ

    Beykoz’un, bir diğer sorusu Arasta projesi hakkındaydı. Büyük Camii, Taşhan bölgesinin tamamını kapsayan proje ile ilgi Beykoz, hangi aşamada olduklarını sordu.

    Yılmaz, “Proje için 4 arsa aldık. Bütün mülkleri almayı hedefliyoruz. Alıp ihya edeceğiz. Yukarı Çarşı esnafımızla da bir toplantı yaptık. Kimse mağdur olmadan halledeceğiz. Aynı zamanda Büyük Camii de hem kadınlarımız hem de erkeklerimiz için tuvalet ve abdesthane yapacağız” dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Mayıs, Ayı

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