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21 Mart 2017 Salı
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    • Bolulular Göynük İlçesini Gezdi

    Ankara da yaşayan Bolulular ve Göynüklüler, Ankara Göynüklüler Derneği ile Ankara Bolulular Derneği organizasyonunda Göynük'ün tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Göynük'ün Yöresel Ürünler Çarşısından da alış verişte bulundular. İlçeyi gezen Bolulular Göynük ilçesine hayran kaldılar.

    21 Mart 2017 Salı 07:13
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    Bolulular Göynük İlçesini Gezdi

    HABER: Ceylan BEYKOZ

    Göynük gezisine; Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin, Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan Bayar, Ankara Göynük Dernek Başkanı Sedat Öztürk ve yönetimi Ankara Mudurnulular Derneği Başkanı Haydar Çakırtekin, Dörtdivan Köroğlu Kültür ve Dayanışma Derneği yönetimi, Göynük Dernek Başkan Yardımcısı Ahmet Akbaş, Nesrin Özer, Haluk Fatı, Erkan Dereli, Metin Akbaş, Ankara Bolulular Derneği ile Federasyon Başkan Yardımcıları ve yönetimi ile birlikte iki otobüs bir münübüs ve özel araçlarıyla 120  Bolulu katıldı.

    Ankara Göynüklüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Ankara Bolulular Derneği organizasyonunda Ankara da yaşayan Bolulular Göynük’e iner inmez 8 - 10 kişilik bir heyet oluşturarak, ilk önce Göynük  Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan'ı  makamında ziyaret ettiler.

    Ziyaretlerin akabinde Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan ile beraber toplantı salonuna geçildi. Bolulular; Göynük Kaymakamı ve Göynük Belediyesi Başkan Yardımcı Günay Can ile yemekte bir araya geldiler. Yemeğe Göynük Çeşme Mahallesi Muhtarı Metin Çetin de katıldı.

    Yöresel yemeklerin ön planda olduğu yemek organizasyonunu Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin yemek öncesinde; "Gezimizde hemşehrilerimize yöresel yemeklerin başında gelen Göynük mantısı, yaprak sarması ve menüde bulanan yemekler ikram edilecek. Yemekten sonra Göynük ilçemizi gezip, yöresel ürünler alış-verişinde bulunacağız" açıklamasında bulundu.

    Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan Bayar yemekte yaptığı konuşmasında; "Göynük bizim gözümüzde değerli bir ilçemizdir. Kaymakamımız Ahmet Oğuz Aslan beye Kaymakamlık görevinde ve hayat boyu şahsım ve Bolulular adına başarılar diliyorum. Belediye Başkan Yardımcısı Günay Can ise benim değerli kardeşimdir, kendisine başarılar dilerim. Dernek olarak gezilerimizi destek ve kaynaşmak amacıyla ilk Kıbrıscık ilçemize yaptık. İkincisini Mudurnu’ya yaptık Sonra koşarak Göynüğe geldik. Bolumuzu ve şirin ilçelerimizi hem hemşehrilerimize hemde yeni neslimize gezdirip tanıtmak ve kaynaşmayı sağlamak amacımız. Bu gün hep birlikte buradayız. Siz değerli hemşehrilerime, gönül dostlarıma minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Bu gün burada olmaktan çok mutluyuz. Bu günü hazırlayan Ankara Göynük Dernek Başkanımız Sedat Öztürk beye teşekkür ediyorum. Bize ev sahipliği yapan Kaymakamımıza değerli Belediye Başkan Yardımcımıza  teşekkür ediyorum" dedi.

    Ankara Göynüklüler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sedat Öztürk de katılımlarından dolayı Bolululara teşekkür ederek, başladığı konuşmasında; "İlk gezimizi Kıbrıkcık ilçemize yaptık. İkincisinide Mudurnuya gerçekleştirdik. Bugünde Göynük ilçemizdeyiz. Sırası ile  diğer ilçelerimizi de ziyaret ederek, amacımız Memleketimizin tarihi kültürü ile ilçelerimizi tanıtarak, birlik ve beraberliğimizi sağlamaktır. Bugün aramızda olanlar Ankara'ya döndüklerinde Göynük ilçemizi ziyaret etmek isteyenleri yönlendirecek. Böylelikle İlçemiz tanıtılmış olacak ve esnaf sirkülasyondan kazançlar elde ederek, Göynük kalkınacaktır. Ziyaretiniz bizi memnun etmiştir. Dernek Başkanlarımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Buraları unutmayın kapımız her zaman açık sizleri bekliyoruz” dedi.

    Ziyaret boyunca Göynük Şehidimiz Uzman Çavuş Ziya Sarpkaya'nın babası Salim Sarpkaya da Bolululara eşlik etti. Şehidimiz bizim şehidimizdir, her zaman sahip çıkacağız, mekanı cennet olsun dileklerini Bolulular Salim beye bildirdi. Şehidin Babası Salim Sarpkaya kendi el emeği ile yaptığı "Zafer Kulesi" maketlerini de hediye olarak Dernek Başkanlarına verdi.

    Göynük ilçesini gezen Bolulular bol bol fotoğraf çekerek, Göynük çarşısından yöresel ürünlerden alış-veriş yaptı. Bir daha ki gezide buluşmak dileğiyle Ankara'ya hareket edildi.

     

    Anahtar Kelimeler: Ankara, Da, Yaşayan, Bolulular, Göynüklüler

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