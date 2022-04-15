Bolulular İstanbul’u mekan tuttu

Haber: C. Kutay Aykan

TÜİK tarafından paylaşılan son veriler ışığında dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. 2022 TÜİK verilerine göre Türkiye Cumhuriyeti nüfusu 84 milyon 680 bin 273 oldu. İstanbul'da yaşayanların sayısı ise 15 milyon 840 bin 900. Türkiye'nin nüfusunun yüzde 18,71'i megakentte yaşıyor. Öte yandan nüfusun 13 milyondan fazlasının kütüğü başka illere kayıtlı.

Yapılan araştırmada mega kent İstanbul’da 65 bin 986 Bolulu vatandaşın yaşadığı tespit edildi. Bu Bolulu vatandaşların arasında ek çok Bolulu vatandaşların öğrenci, iş insanı, aşçı ve aşçılık mesleği yapan kişilerin olduğu öğrenildi.

İstanbul’da en fazla nüfusa sahip olan illerin başında Sivas geliyor. İstanbul’da 767 bin 428 Sivaslı vatandaş bulunuyor. İkinci sırada ise 559 bin 3 kişiyle Giresun, üçüncü sırada da 525 bin 681 kişiyle Kastamonular geliyor. 2022 verilerine göre Bolu’nun nüfusu 320 bin 014 olarak açıklandı.