Haber: Semih BAYKAL

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nce açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıl ülkemizde evlenen çift sayısı 594 bin 493 oldu. Evlenen çiftlerin yaş grupları incelendiğinde ise erkekler en fazla 235 bin 986 kişi ile 25 – 29 yaş grubunda evlenirken, kadınlar ise 208 bin 954 kişi 20 – 24 yaş gruplarında evlendi.

Açıklanan rakamlarda ilimizin de yer aldığı Kocaeli bölgesinde ise rakamlar ülke rakamları ile aynı çıktı. İlimizde geçtiğimiz yıl evlenen çift sayısı bin 986 olarak açıklandı. Evlenen çiftlerin yaş grupları incelendiğinde ise erkeklerde en fazla 830 kişi ile 25 – 29 yaş grubu nikah masasına otururken, kadınlar ise 736 kişi ile 20 – 24 yaş gruplarında evlendi.