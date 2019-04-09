Bolulular Kahvaltı da Buluştu

HABER:Aysun Beykoz

BOLULULAR SABAH KAHVALTISINDA BİR ARAYA GELDİ

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu organizasyonunda Ankara da yaşayan Bolulular Sabah kahvaltısında buluştu. Geleneksel hale getirilen kahvaltı ve yemekli buluşmalardan biri daha gerçekleştirildi. Bolulular; "iyi günde kötü günde her zaman hep birlikte olmaya özen göstererek, birlikte olmaya devam edeceğiz"

Ankara Kızılay Selanik Caddesinde yaklaşık 14 yıldır uygun fiyatlarla hizmet vermekte olan Kahveci Hacı Baba da Bolulular sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin kahvaltıda yaptığı konuşmada şunları söyledi. "Ankara da yaşayan biz Bolulular ilk fırsat da bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Hemşehrilerimizin iyi gününde kötü gününde yanlarında olup, sevinçlerini ve acılarını paylaşıyoruz. Bu gün 908.nci etkinliğimizde yine bir araya gelmek nasip oldu. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederim. Biliyorsunuz 31 Mart da Yerel seçimler oldu. Gerek Bolumuzda gerekse ilçelerimizde güven tazeleyen veya yeni seçilen Belediye Başkanlarımız oldu. Belediye Başkanlarımıza randevular alarak, en kısa zamanda ziyaretlerde bulunacağız. Yine Rahmeti rahmana kavuşan hemşehrilerimizin yakınlarına taziye ziyaretlerinde bulunarak, onların acılarına ortak olmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz bir kaç yeni derneğimiz daha kuruldu ve Genel Kurullarımız yapılacak. Federasyonumuzun da üç yılı dolduğundan, Federasyonumuz ile birlikte Ankara Bolu İli İlçeleri Derneği ve Ankara Bolu Girişimci Kadınlar Derneği ilk genel Kurulları 15-20 gün sonra yapılacak. Sizlere Genel kurullarımız ile ilgili duyurular yapılacaktır. Birlikten kuvvet doğar düsturuyla her geçen gün Derneklerimizle büyüyerek, yolumuza devam ediyoruz. Çalışmalarımızda katkı veren tüm hemşehrilerimize şahsım ve Derneklerimizin yönetimleri adına teşekkür ediyorum. Bir daha ki etkinliğimizde buluşmak üzere saygılar sunuyorum" dedi.

Kahvaltıya yeni iştirak eden Bolulular kendilerini tanıttıktan sonra günün anısına çektirilen fotoğraflardan sonra Bolulular bir dahaki etkinlikte buluşmak üzere ayrıldılar.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 14:21