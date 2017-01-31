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31 Ocak 2017 Salı
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    • Bolulular Kıbrıscık Ziyaretinde bulundu

    Ankara da yaşayan Bolulular Kıbrıscık ilçesine giderek, hem taziye de hemde doğa ile iç içe oldular. Kıbrıscık Kaymakamlığı ile Belediye misafirlere çeşitli ikramlarda bulundu.

    31 Ocak 2017 Salı 08:33
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    Bolulular Kıbrıscık Ziyaretinde bulundu
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    Haber: ERDAL TANRIVERDİ
    Köroğlu Dağ evlerini gezerek, bilgiler alıp, Kar üstünde yürümenin keyfini yaşadılar. Kıbrıscık'a yapılan spor kompleksini de gezerek, çarşı içinde alış-veriş yaptılar.

    ANKARA BOLULARDAN KIBRISCIK ÇIKARTMASI

    Ankara Bolulular Derneği Yönetimi ve Üyeleri Kıbrıscık Kaymakamı Emre Yalçın beyin davetlisi olarak Bolu ili Kıbrıscık ilçesine gitti. Geziye katılan Boluluları Kıbrıscık Kaymakamı Emre Yalçın, Kıbrıscık Köroğlu Dağ Evlerinde karşıladı. Ankara da yaşayan Bolulular stresten uzak bir günü tabiatla iç içe yeşille beyazın birleştiği manzarada yürüyüşler yaparak geçirdi. Bolulular, Kıbrıscık Köroğlu Dağ evlerini gezerek bilgiler aldı.

    Geziye Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin, Ankara Bolulular Derneği Başkanı Emekli Emniyet Müdürü İrfan Bayar, Federasyon ve Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ile Ankara Mudurnulular Derneği Başkanı Haydar Çakırtekin aracıyla ve Ankara da yaşayan Bolululardan oluşan yaklaşık 40 kişi katıldı. Geziye özel araçları ile de iştirak edenler oldu.

    Kıbrıscık Kaymakamlığı ile Kıbrıscık Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonla  Misafirlere çeşitli ikramlar ile mangalda sucuk ekmek ikramı yapıldı. Belediyenin hazırladığı 2017 yılı Takvimi ve Dergisi misafirlere takdim edildi.

    Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan Bayar Dernek faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Bayar; "2017 yılının ilk ziyaretimizi Kıbrıscık ilçemize yaptık. Çünkü İlçemizde görev yapmış olan ve geçtiğimiz günlerde Şehit edilen Değerli Kaymakamımız, büyüğümüz Muahmmed Fatih Sarıtürk için hem Kaymakamımıza hem de Kıbrıscıklı hemişehrilerimize başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. İlçemize hizmetde yarış gösteren tüm kaymakamlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kıbrıscık ilçemiz şirin ve güzel Köroğlu eteklerine kurulmuş bir ilçe. Yapılan faaliyetler Kıbrıscık için önem arzetmektedir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

    Seyahat esnasında Kıbrıscık hakkında ve yapılan çalışmalar, faaliyetler konusunda bilgiler veren Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Kıbrıscıklı İş adamı Mehmet Bilgin yaptığı konuşmada "Katılımlarınızdan dolayı şahsım ve Yönetim adına teşekkür ederim. Yolda gelirken araçta sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Kıbrıscık için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız ve yapma da gayret ediyoruz" dedi.

    Geziye kartlanlara teşekkürle konuşmasına başlayan Kıbrıscık Kaymakamı Emre Yalçın, Kıbrıscık'a yapılan faaliyetlerden bahsederek şunları söyledi. "Kıbrıscık ilçemiz şirin bir ilçe. Tabiatla iç içe Dağ havası oksijeni bol. İlçemize bir spor kompleksi yaptık ve buradan her yaşdaki Kıbrıscıklı hemşehrilerimiz yararlanıyor. Toki konutları inşa edildi. Bir gübre fanrikamız var. İçinde bulunduğumuz Köroğlu Dağ Evleri hem kışın hemde yazın tabiatla iç içe olmak isteyen misafirlerimizi ağırlıyor. Kıbrıscık ilçemizi daha cazibeli göç veren değil göç alan bir ilçe olması için gayret sarfediyoruz. Gurbet de bulunan Kıbrıscıklı hemşehrilerimizinde destekleri oluyor. Kendilerine desteklerinin artarak devam etmesi dileğimle teşekkür ediyorum" diyen Kaymakam Yalçın "bu güzel kış günü bizleri yalnız bırakmayarak, ziyaret ettiniz. Şehidimize bir kez daha Allah'dan Rahmet, Kederli ailesine, Ülkemize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Ülkemizin üzerinde oynanan oyunlarla kimse bizi bölemeyecektir. Birlik ve beraberliğimiz bozamayacaktır. Nasıl bu gün hep birlikyetsek ömür boyu Vatanımız, Bayrağımız ve Milletimiz için birlikte olacağız. Ziyaretinizle bizleri onurlandırdınız. Şahsım adına Kıbrıscıklılar adına teşekkür ediyorum" dedi.

    Konuşma sonrası ABD Başkanı İrfan Bayar günün anısına Kaymakam ve Belediye Başkanına plaket taktim etti. Kıbrıscık Kaymakamı Emre Yalçın'a plaketini takdim eden ABD Başkanı Bayar, Kıbrıscık Belediye Başkanı Doğan Dağ önceden verilmiş randevusu nedeniyle Ankara da olduğundan Plaketini Başkan Dağ'a ulaştırılmak üzere Kıbrısçık Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Dursun Demir'e verdi.

    Kıbrıscıkta yapılan Spor Kompleksi Bolulular tarafından gezilerek, görüldü. 24 saat sıcak suyu ve sıcak ortamı bulunan spor kompleksinde her yaşdaki Kıbrıscıklılar istifade edebiliyor.

    Bolulular güzel bir günü doğa ile iç içe yeşille beyazın buluştuğu anları hatıralarda yaşatmak üzere çektiktikleri fotoğraflara yansıtırken bir daha ki sefer buluşmak dileğiyle, bu organizasyonu gerçekleştiren Ankara Bolulular Derneği yönetimine teşekkür ederek, Kıbrıscık ilçesinden ayrıldı.

     

    Anahtar Kelimeler: Ankara, Da, Yaşayan, Bolulular, Kıbrıscık

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