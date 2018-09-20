Haber: Kasım ŞAHİN

2017 yılının verilerine göre Bolu’da 5 kişiye bir otomobil düştüğü ortaya çıktı. İlimizin her geçen yıllara göre nüfusunun atmasıyla birlikte kişi başına düşen araç sayılarında ekonomik şartlardan dolayı artışın gözlenmemesi bekleniyor.

Bu yıl ekonomik güçlükler nedeniyle otomobil alış ve satışında düşüşün yaşanmasıyla birlikte, kişi başına düşen araç sayısının 2018 yılında artması beklenmezken, ikinci el otomobil alım ve satımı işi yapan esnaflarında zor durumda olduğu öğrenildi.