Haber: Kasım ŞAHİN

En güvenli ve en huzurlu şehirler arasının başında yer alan ilimizde kişi başına düşen otomobil sayıları da belirlendi. Merkezde 163 bin nüfusun bulunduğu ilimizde, 2018 yılı Kasım ayı sonu verilerine göre Bolu’da 5 kişiye bir araç düştüğü açıklandı.

Türkiye genelinde yapılan istatistiki çalışma sonucu elde edilen verilere göre Bolu’nun otomobil zengini olduğu ortaya çıkarken, 5 kişiye bir otomobilin düşmesiyle ilimiz 81 il arasında üst sıralarda yer aldı.