banner133

banner101

25 Aralık 2017 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Bolulular plaketle onurlandırıldı

    21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü’nde Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz ile Bolu İli Ormancılık Kooperatifleri Bölge Birliği’nin birlikte organize ettiği kutlama programı İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapıldı.

    25 Aralık 2017 Pazartesi 14:19
    Bu haber 79 kez okundu
    Bolulular plaketle onurlandırıldı

    Haber: Aysun Beykoz

    Programa Bolu İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Vekili Fahri Tetik, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Nuray Karatepe, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen, Bolu İli Ormancılık Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı İdris Şenel, Bolu Merkez Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan, Aladağ Orman İşletme Müdürü Rıdvan Aksu, Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Şubesi Müdürü Selahattin ışık, Orman İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Turan Cebeci, İl Müdürlüğümüz Şube müdürleri, Bolu İli Tarımsal amaçlı Birlik ve Kooperatif Yöneticileri katıldı. Açılış konuşmasını Bolu İli Ormancılık Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanı İdris Şenel yaptı. Şenel konuşmasında bölge birliği olarak kooperatiflerin çalışmalarında daima yardımcı olduklarını, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün de bütün kooperatiflerin ve birliklerin çalışmalarında hep yanında olduğunu memnuniyetle gördüklerini, İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak başta kooperatifçilik eğitimi olmak üzere birçok çalışmaya imza atıldığını dile getirerek bu günün kutlanmasında gösterdikleri ilgiye de ayrıca teşekkür ederim dedi.

    “KOOPERATİFLER DEMOKRATİK İŞLETME KURULUŞLARIDIR”

    İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen günün anlam ve önemini açıklayan bir konuşma yaptı. Şube Müdürü Şen konuşmasında, 21 Aralık tarihinin Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından “Dünya Kooperatifçilik Günü “ilan edildiğini söyledi. Tarımsal amaçlı kooperatiflerden bakanlığımızın sorumlu olduğunu ve ülkemizde 5 milyonu aşkın ortağı olan 13 binden fazla tarımsal kooperatif olduğunu açıkladı. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün “Muhakkak surette birleşmekte fayda vardır, kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir” sözünden yola çıkarak kooperatifçiliğin önemine dikkat çekti. Dünya Kooperatifçilik Günü münasebeti ile başarılı kooperatif ve birliklere plaket ve başarı belgesi ile taltif ederek kooperatifçilik hakkında duyarlılığın artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Programa Bolu Merkez Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan’ın konuşması ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili Fahri Tetik’ in konuşmalarıyla devam edildi. İl Müdürü Tetik konuşmasında kooperatiflerin demokratik işletme kuruluşları olduğunu, kooperatiflerde temel amacın kâr değil, işbirliği ve dayanışmaya bağlı fayda üretmek olduğunu söyledi. Kooperatifler meslek, sanat, toplumsal çıkar bağları olan gurupların kendi aralarında kurdukları kuruluşlar olup, ortak ihtiyaçların karşılandığı, emek ve ürünlerin değerlendirildiği ,”birlikten kuvvet doğar “ sözünün hayata geçirildiği örnekleridir dedi. Tetik konuşmasını 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Gününü kutlayarak bitirdi. Program Bolu İli ve İlçelerinde faaliyet gösteren başarılı tarımsal amaçlı birlik ve kooperatiflere plaket ve başarı belgesi dağıtımından sonra; ‘’Verelim El Ele Ulaşalım Her Yere’’ sloganı ile sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: 21, Aralık, Dünya, Kooperatifçilik, Günü’nde

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit RAPOR
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Kör Kütük Cahil Olmak
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Vali Yardımcısı M. Kemal Beyin Manifestosu
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR NİYET OKUMA
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Bolu Şehrimizin Ekonomik Beklentileri Yok mu?..
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GÖLCÜK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN NASIL ÇIKACAĞIM?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Köroğlu Olmak
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Suat Tosun Suat Tosun KUDÜS VE HZ. ÖMER BİLGELİĞİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AH GÖLCÜK VAH GÖLCÜK
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU GÖLCÜK ORMAN İÇİ MESİRE YERİ RANTIN HAVUZU MU OLACAK
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - GEMLİK BASKETBOL
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Göl-Cük
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109