Haber: Aysun Beykoz

Programa Bolu İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürü Vekili Fahri Tetik, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Nuray Karatepe, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen, Bolu İli Ormancılık Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı İdris Şenel, Bolu Merkez Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan, Aladağ Orman İşletme Müdürü Rıdvan Aksu, Tarım Kredi Kooperatifi Merkez Şubesi Müdürü Selahattin ışık, Orman İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Turan Cebeci, İl Müdürlüğümüz Şube müdürleri, Bolu İli Tarımsal amaçlı Birlik ve Kooperatif Yöneticileri katıldı. Açılış konuşmasını Bolu İli Ormancılık Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanı İdris Şenel yaptı. Şenel konuşmasında bölge birliği olarak kooperatiflerin çalışmalarında daima yardımcı olduklarını, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün de bütün kooperatiflerin ve birliklerin çalışmalarında hep yanında olduğunu memnuniyetle gördüklerini, İl Müdürlüğü ile işbirliği yaparak başta kooperatifçilik eğitimi olmak üzere birçok çalışmaya imza atıldığını dile getirerek bu günün kutlanmasında gösterdikleri ilgiye de ayrıca teşekkür ederim dedi.

“KOOPERATİFLER DEMOKRATİK İŞLETME KURULUŞLARIDIR”

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hasan Şen günün anlam ve önemini açıklayan bir konuşma yaptı. Şube Müdürü Şen konuşmasında, 21 Aralık tarihinin Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından “Dünya Kooperatifçilik Günü “ilan edildiğini söyledi. Tarımsal amaçlı kooperatiflerden bakanlığımızın sorumlu olduğunu ve ülkemizde 5 milyonu aşkın ortağı olan 13 binden fazla tarımsal kooperatif olduğunu açıkladı. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün “Muhakkak surette birleşmekte fayda vardır, kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir” sözünden yola çıkarak kooperatifçiliğin önemine dikkat çekti. Dünya Kooperatifçilik Günü münasebeti ile başarılı kooperatif ve birliklere plaket ve başarı belgesi ile taltif ederek kooperatifçilik hakkında duyarlılığın artırılmasını amaçladıklarını söyledi. Programa Bolu Merkez Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan’ın konuşması ve İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vekili Fahri Tetik’ in konuşmalarıyla devam edildi. İl Müdürü Tetik konuşmasında kooperatiflerin demokratik işletme kuruluşları olduğunu, kooperatiflerde temel amacın kâr değil, işbirliği ve dayanışmaya bağlı fayda üretmek olduğunu söyledi. Kooperatifler meslek, sanat, toplumsal çıkar bağları olan gurupların kendi aralarında kurdukları kuruluşlar olup, ortak ihtiyaçların karşılandığı, emek ve ürünlerin değerlendirildiği ,”birlikten kuvvet doğar “ sözünün hayata geçirildiği örnekleridir dedi. Tetik konuşmasını 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Gününü kutlayarak bitirdi. Program Bolu İli ve İlçelerinde faaliyet gösteren başarılı tarımsal amaçlı birlik ve kooperatiflere plaket ve başarı belgesi dağıtımından sonra; ‘’Verelim El Ele Ulaşalım Her Yere’’ sloganı ile sona erdi.