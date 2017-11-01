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01 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Bolulular Profesör Biri’yi ziyaret etti

    Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu, Bolu Koru Otel ile Ankara Koru Hastaneleri sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri’yi ziyaret etti.

    01 Kasım 2017 Çarşamba 13:59
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    Bolulular Profesör Biri’yi ziyaret etti
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    Haber: Semih BAYKAL

    Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu organizasyonunda, Bolu Koru Otel ile Ankara Koru Hastaneleri sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan BİRİ ziyaret etti. Ziyarete Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu ve bağlı Derneklerin Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bolulular katıldı.

    Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri’yi Ankara Çukurambar’ da ziyaret eden Bolulular, kendisine günün anısına Plaket takdim etti.

    Ziyaret de Bolulular adına konuşan Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan BAYAR şunları söyledi: “Bolu’ya yapmış olduğu Turizm yatırımları ile adından söz ettiren Bolu Koru Otel ile Ankara Koru Hastaneleri sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri beyi hastanelerinden birinin bulunduğu Çukurambar da ziyaret ediyoruz. Hocamıza hizmetlerinden dolayı şahsım adına, Derneklerimizin yönetim kurulları adına, Bolulular adına teşekkür ediyorum. Sağlık alanında hizmetleri olduğu gibi, Turizm alanında da hizmetleri bulunmaktadır. Bolu da bulunan Koru Otel’in sahipleri olup, işletmektedirler. Çıkarmış oldukları dergi ile de hem sağlık hem kültürel bilgileri okuyucularına aktarmaktadırlar. Geçtiğimiz sayılarında Bolu’muza yer vererek, Bolu’muzdan, Merhum Büyüğümüz İzzet Baysal ve Sivil Toplum hareketimizden bahsetmiş bulunmaktadırlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hastane yönetimiyle yaptığımız antlaşma ile de Bolulu hemşehrilerimiz indirimli muayene imkânlarından yaralanabilmektedirler. Bizleri ağırladığı için tekrar teşekkür ediyor, günün anısına Plaketimizi takdim ediyoruz.”

    Ziyaretten son derece memnun olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hasan Biri “Ziyaretiniz bize onur vermiştir, ziyaretiniz ve Plaketiniz için teşekkürler” diyerek; “Ankara da Koru Sağlık Gurubu olarak, Sincan ve Çukurambar da Koru Hastanelerini açarak sağlık alanında hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizler Ankara da yaşayan Bolulularsınız, Bolu’daki yatırımlarımız hakkında bilgi vermek isterim. Biliyorsunuz Bolu Koru Otel bize aittir. Otele 1.500 kişilik Kongre Salonu ve Düğün Salonu yaptık. Otelimizin yatak kapasitesini 3 katına çıkarttık. Haftanın dört günü Bolu’dayım. Bolu cennet harikası bir ilimiz. Doğasıyla tabiatıyla gelenleri büyülüyor. Boluluların ve özellikle Sivil Toplum Kuruluşlarının Bolu’ya sahip çıkması gerek. Bolu da kullanılan bir söz ve hatta o isimde dernek de mevcut. “Tabiatın Kalbi Bolu” gerçekten Bolu tabiatın kalbi. Bunun değerini iyi bilmemiz, bilmeniz gerekir. Ankara ile İstanbul’un ortasında. Ulaşım rahat ve kolay. Merhum İzzet Baysal’ın Bolu’ya kazandırmış olduğu Üniversite mevcut. Dağ, Kayak, Sağlık Termal Turizmi çok iyi. Bunların yanı sıra Ankara ve İstanbul’a yakın olması münasebetiyle Özel Üniversite dahi açılabilir. Bolu bunu kaldırabilecek kapasitede” diyen Prof. Dr. Hasan BİRİ sözlerine şöyle devam etti; “Bolu’ya insanlar doğa ile iç içe olmaya gelirken, termal turizminden de yararlanmak isteyenler var. Toplantı, Panel, Konferans vs. çalışmalarında tercih yeri Bolu. Bu nedenle tekrar ediyorum gerek gurbet ellerde gerekse Bolu da yaşayan hemşehrilerimizin Bolu’ya sahip çıkması gerek. Bura da en büyük görev Federasyon, Dernek, Vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşüyor. Birlik ve berberlik içinde hareket edilmesi gerekir. Birlikten kuvvet doğar. Projeler geliştirip, uygulama yollarına gidilebilir. İşte birliktesiniz ve ziyaretinizle bizleri onurlandırdınız. Birliktelik adına ne güzel hareket ve faaliyetler. Tekrar teşekkür ediyor. Şahsınızda Bolulu hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Ankara, Bolu, Dernekleri, Federasyonu, Bolu

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