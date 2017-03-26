Haber: Kasım Şahin

Pazar sabahına uyanan Bolulu vatandaşlar saatlerin ileriye alındığı hiç fark etmeden yataklarından kalktı. Bir çok çalışan kesim ise işe geç kaldıklarını zannederek yataklarından fırlayıp iş yerlerine gittiler. Ne var ki normalde saatler ileri alınmadığı gerçeği kısa bir zaman sonra orta çıktı. Vatandaşların çoğu uykularından bir saat erken uyanmış oldru.

26 Mart 2017 Pazar sabah akıllı telefonların saati değişen herkes şaşkınlık yaşadı. Şuanda saat kaç. Telefonun saati neden ileri? Saatleri ileriye mi alındı? Telefonun saati neden 1 saat ileri gibi sorular sormaya başladı. Bugün saatlerin bir saat ileriye alınmasının nedeni ise şöyle oldu.

Avrupa’da saatlerin gece yarısından itibaren yaz uygulanmasına geçildi. Saatlerin Türkiye'de kış uygulanmasına geçilmediği için saatleri bir saat ileriye alınmadı. Telefon saatlerin otomatik olarak Avrupa saatiyle eşleşmesi sonucu yine saat karmaşası yaşandı.