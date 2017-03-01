Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin, Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan Bayar, Ankara Mudurnulular Derneği Başkanı Haydar Çakırtekin ile Federasyon ve Derneklerin Başkan Yardımcılarından oluşan on kişilik heyet Mudurnu Kaymakamını makamında ziyaret etti. Ziyarete; Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl, Mudurnu Muhtarlar Derneği Başkanı Birol Taşkın da iştirak etti.

Bolulular, Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin'i ziyaretinde günün anısına Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan Bayar ile Ankara Mudurnulular Derneği Başkanı Haydar Çakırtekin tarafından plaket taktim edildi.

Elimizde büyüyen Şahin'in İlçemizde Kaymakam olması bizi onurlandırdı

Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan Bayar yaptığı konuşmasında şunları söyledi. "İlk gezimizi Kıbrıscık ilçemize yaptıktan sonra koşarak Mudurnu'ya geldik. Ben Bolumuzu, İlçelerimizi ve Mudurnu’yu çok seviyorum. Mudurnu benim için farklı bir değeri barındırıyor. Çünkü meslektaşımın, ağbimin komşumuzun oğlu elimizde, çocuklarımla birlikte büyümüş ve Mudurnu'ya Kaymakam olmuş Efecan Şahin var. Burada Kaymakam olması bizleri ailecek onurlandırdı ve gururlandırdı. Kaymakamımız Şahin beyi şahsım, ailem ve yönetim kurulu ve Bolulular olarak kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Bu günün anısına kendisine plaket takdim ediyorum" diyen Başkan Bayar Ankara Bolulular Derneği ile Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu faaliyetlerinden bilgiler verdi.

Amacımız tarihi kültürü ile Mudurnu ilçemizi tanıtmaktır.

Akabinde Ankara Mudurnulular Derneği Başkanı Haydar Çakırtekin ise yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi. "Amacımız tarihi kültürü ile ilçelerimizi tanıtmaktır. İlk gezimizi Kıbrıcıka yaptık. İkincisinde de Mudurnu'dayız. Mudurnu'nun tarihi ve turistik mekanlarını gezip, katılıcılara Mudurnu’muzu tanıtacağız. Genç ve dinamik bir Kaymakamımız var. Kendisini kutluyor, şahsım ve Ankara da yaşayan Mudurnulular adına başarılar diliyorum. Bizde bu günün anısına değerli kaymakamımıza bir plaket vermekten onur duyuyoruz."

Mudurnu İlçesini çok sevdim.

Plaketlerin takdiminden sonra söz alan Mudurnu Kaymakamı Efecan Şahin ziyaretten son derece memnun olduğunu ifade ederek şunları söyledi. "Mudurnuya hoş geldiniz. Ben Mudurnu ilçesini çok sevdim, kısa sürede ilçeyi köyleri tanımaya çalışıyorum. Güzel vakit geçirdiğinizi sanıyorum. Değerli Belediye Başkanımız Mehmet İnegöl, Mudurnu Muhtarlar Derneği Başkanımız Birol Taşkın buradalar, teşekkür ediyorum. Ankara dan kalkıp, gelerek bizleri ziyaret etmeniz onur verici. Mudurnu’muzun birer Turizm elçisi olacağınız ki Mudurnumuzu daha iyi tanıtacaksınız. Her iki Dernek Başkanlarıma, Derneklerin Yönetim Kurulu üyelerine ve siz değerli Bolulu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Ben bir kamu görevlisiyim. Kanunlar çerçevesinde görevim ilçemizi yönetmek. Sizler Ankara'dan Mudurnumuzun tanıtılmasına katkı sağlayacaksınız. Ayrıca plaketleriniz içinde teşekkürler. Haydi hep birlikte el ele gönül gönüle Mudurnu’muzu kalkındırmaya. Sizlerden Mudurnu’ya turist yönlendirmenizi bekliyoruz” dedi.

Bolulular İnegöl'ü Ziyaret Etti

Ankara Mudurnulular Derneği ile Ankara Bolulular Derneği organizasyonunda Ankara da yaşayan Bolulular Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl'ü makamında ziyaret ederek, kendilerine plaket taktim ettiler.

Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan Bayar yaptığı konuşmada "Belediye Başkanı Sayın Mehmet İnegöl benim yıllarca görüştüğüm çok değerli kardeşimdir, kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Mudurnu ve Mehmet İnegöl benim için çok özeldirler. Tarihi dokusuyla Mudurnu ilçemizi gezip, görmek ayrıcalıktır. Başkanımızı şahsım, Yönetim Kurulu ve Bolulular adına kutluyor, başarılar diliyorum" diyen Başkan Bayar Derneğin faaliyetlerinden kısa bahsettikten sonra günün anısına Başkan İnegöl'e Plaket taktim etti.

Ziyaretten son derece memnun olduklarını iafade eden Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet inegöl de yaptığı konuşmada şunları söyledi. "Beş bin nüfuslu Osmanlı kasabasında sizleri görmek bizleride onurlandırdı. Sıladan uzak gurbet ellerde yaşayan hemşehrilerimizn topraklarını unutmayıp, sılahi rahim yapmaları, yeni nesillere ilçelerini gezdirip, tanıtmaları gurur verici. Sizler birer turizm elçilerisiniz. Hem hemşehrilerimizi hem de Mudurnuyu görmek isteyenleri yönlendirerek ilçemizi tanıtmış olursunuz. Ziyaretinizden dolayı Şahsım adına, Mudurnulular adına bende teşekkür ederim. Kapımız her zaman açık buyrun gelebilirsiniz" dedi.

Bolulular Şaşkınlığını Gizleyemedi

Ankara’da yaşayan Bolulular Mudurnu Belediye Başkanlığını ziyaretlerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Belediye birimlerinin ve en önemlisi Belediye Başkanının Makam kapıları yoktu. Türkiye de ilk şeffaf belediyecilik uygulanıyordu.

Mudurnu Belediyesini ziyaret eden Bolulular, ana kapıdan girdiklerinde birimlerin kapılarının olmadığını gördüler. Başkanın Makamına çıktıklarında bir kez daha şaşkınlık yaşadılar. Çünkü Başkanın da kapısı ve yan suvarları yoktu. Oturduğu makamdan tüm birimleri ve personeli görebiliyordu.

Belediye binası iki katlı olup, giriş katında sağlı sollu belediye birimleri ve üst kata merdivenle çıkıldığında sağ tarafta Belediye Başkanı makamı, sol tarafta başkanın karşısında yine belediye birimleri mevcut. orta alan çatıya kadar boşluk olup katların kenarlarında ağaçtan korumaklıklar yapılmış. Çalışanlar birbirini, belediye gelen vadandaşlar başta belediye başkanı olmak üzere tüm personeli rahatlıkla görebiliyor. Kimsenin kapısını çalmadan yanlarına ulaşabiliyorlar.

Bolulular Mudurnuyu Gezdi

Ankara da yaşayan Bolulular ve Mudurnulular, Ankara Mudurnulular Derneği ile Ankara Bolulular Derneği organizasyonunda Mudurnu'nun tarihi ve turistik yerlerini gezdiler. Mudurnu Yöresel Ürünler Çarşısından da alış verişte bulundular. Mudurnuyu gezen Bolulular Mudurnuya hayran kaldılar. Ziyaretlerin akabinde Bolulular yemekte bir araya geldiler. Yemeğe Mudurnu Kaymakamı, Belediye Başkanı ve Muhtarlar Derneği Başkanı da katıldı.

Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan Bayar yemekte yaptığı konuşmasında; "Mudurnu bizim gözümüzde değerli bir ilçemizdir. Kaymakamımız Efecan Şahin, meslektaşımızın, ağbimizin oğlu. Çocuklarımla birlikte büyüdü. Burada olmasından gurur duyduk. Çalışkan azimli bir gencimizdi. Kaymakamlık görevinde ve hayat boyu şahsım ve eşim adına, Bolulular adına başarılar diliyorum. Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ise benim yıllarca görüştüğüm çok değerli kardeşimdir, kendisiyle devamlı görüşüyoruz. Dernek olarak gezilerimizi destek ve kaynaşmak amacıyla ilk Kıbrıscık ilçemize yaptık. Sonra koşarak Mudurnu’ya geldik. Bundan sonraki gezimizi Göynüğe yapacağız. Bolumuzu ve şirin ilçelerimizi hem hemşehrilerimize hemde yeni neslimize gezdirip tanıtmak ve kaynaşmayı sağlamak amacımız. Bu gün hep birlikte buradayız. Siz değerli hemşehrilerime, gönül dostlarıma minnet ve şükran duygularımı ifade ediyorum. Bu gün burada olmaktan çok mutluyuz. Bu günü hazırlayan Haydar Çakırtekine teşekkür ediyorum. Bize ev sahipliği yapan Kaymakamımıza değerli Blediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara

Mudurnulular

D

erneği

B

aşkanı Haydar Çakırtekin

de katılımlarından dolayı Bolululara teşekkür ederek, başladığı konuşmasında

;

"İlk gezimizi Kıbrıkcık ilçemize yaptık. İkincisinide Mudurnuya gerçekleştirdik. S

ırası ile Göynük ve diğer ilçeler

i

takib

ederek

,

amacımız

Memleketimizin

tarihi kültürü ile ilçelerimizi tanıtmaktır.

Mudurnu

deyince;

Ahilik ve 700 yıllık esnaf duası

,

kaplıcaları,

saray helvası,

kaşıksapı,

mantı,

kızılcık tarhanası akla gelsin,

Mudurnu ilçesine üniversite yurt kazandıran Süreyya Astarcı akla gelsin

. Ş

eyhül ümran gelsin,

son

K

aymakam olan Nail Boratav ve filibeli hoca akla gelsin,

Mudurnu denince akla Mustafa Kemal Gelsin

"

dedi.