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    • Bolululardan Değerlendirme Toplantısı

    Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu organizasyonunda Federasyona bağlı Derneklerin Başkan ve Yönetim kurulu üyeleri 2018 yılının son değerlendirme toplantısını yaparak, Derneklerin genel kurul faaliyetlerini istişare ettiler. Aralık ayı sonuna kadar genel kurulların yapılmasına karar verildi.

    03 Aralık 2018 Pazartesi 11:39
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    Bolululardan Değerlendirme Toplantısı

    ANKARALI BOLULULAR YIL SONU DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPTI

    Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Organizasyonunda Federasyona bağlı Dernek Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile toplantı yapıldı. Toplantıya katılanlar sırasıyla kendilerini tanıtdıktan sonra toplantıya geçildi.

    Ankara Bolu Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Bilgin  yapılan faaliyetler hakkında kısaca bilgi verdikten sonra şunları söyledi. "Bu gün 861.nci toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz Üç yılını dolduran ve yeni Kurulan Derneklerin Genel Kurullarının yapılarak, Federasyona 5 Asil 5 Yedek üye bildirmeleri tüzüğümüz gereğidir. Ankara Bolulular Derneğinin Genel Kurulunun da Aralık ayı sonuna kadar yapılması gerekiyor.  Ankara Girişimci Kadınlar Derneğimizin Kardeşlik Projesi birinci çalıştayının hayata geçirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Netlik kazandıktan sonra bilgi verilecektir. Yeni bir kaç Derneğimiz daha kuruldu. Onlar en kısa zamanda Genel Kurullarını yaparak federasyonumuz içerisinde yer alacaklar. Federasyonumuza bağlı derneklerimiz ise şunlardır. 1) Ankara Bolular Derneği, 2) Dörtdivan Köroğlu Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 3) Göynük Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 4) Bolu Göynük Tekirler Köyü Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği, 5) Yeniçağa Ayışığı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Yeni Kurulan ve Federasyonumuza dahil olacak Derneklerimiz ise 1) Bolu Kadınlar Dayanışma Derneği, 2) Ankara Bolu Girişimci Kadınlar Derneği, 3) Ankara Bolu İli İlçeleri Derneği, 4) Mudurnu Derneği, 5) Şenok Okçuluk İhtisas Spor Kulübü Derneği, 6) Polatlı Bolu Kıbrıscıklılar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği.   Katılımızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

    Federasyon Başkanı Bilgin'in açış konuşmasından sonra Dernek Başkan veya temsilcilerine söz verildi.

    Ankara Bolulular Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Aydınalp "Derneğimiz federasyonuz ve diğer kardeş derneklerimiz ile faaliyetlerini birlik içinde yürütmektedir. Derneğimiz 3.yılını doldurmuş olup, Genel Kurulumuzun yapılması gerekmektedir. Derneğimizde yeni arkadaşların bayrağı devralması arzumuzdur. Hep birlikte faaliyetlerimiz artarak devam edecektir. Bu gün bu toplantımızda Genel Kurul tarihimizde belirleyeceğiz inşallah. Katılımınız için şahsım ve Derneğimizin yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum" dedi.

    Dörtdivan Köroğlu Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Yaman "Derneğimizin 3. yılı tamamlanmış bulunmaktadır. Fakat ne yazıkki üzülerek belirtmek isterim ki biliyorsunuz bu sivil toplum hareketi gönül işi, isteyerek yürütülecek bir toplum hareketi. Maalesef  Derneğimizde yürümedi. O nedenle derneğin Kasım ayının son haftalarında gerçekleştirdiğimiz olağan Genel Kurulumuzda derneğimizin feshine karar verildi. Önümüzdeki günlerde Dernekler Müdürlüğüne fes ile ilgili evraklarımızı teslim edeceğiz. Dernekler Müdürlüğü fes işlemini onayladıktan sonra istemeyerek de olsa biz federasyondan çekilmiş oluyoruz. Hayırlısı olsun. Benim şahsi faaliyetlerim Ankara Bolulular Derneğinde devam ediyor. Yeni yapılacak genel kurulda görev devam eder mi etmez mi onu zaman gösterecek. Bu tatil gününde zaman ayırıp bizlerle oldunuz için, dernekler içinde faaliyetlerde bulunan tüm hemşehrilerime selam ve saygılarımı sunar, katılımınız için bende teşekkür ederim" dedi.

    Ankara Bolu Girişimci Kadırlar Derneği Kurucu Başkanı Aynur Arabacıoğlu "Biz yeni kurulan bir derneğiz. En kısa zaman da genel kurulumuz yaparak resmi hüviyetini kazandıracağız. Genel kurulumuzda federasyonumuza katılım kararı alıp, 5 Asil 5 Yedek delege belirleyeceğiz. Bu ara da kısaca şunu söyleyebilirim ki Derneğimizin Kardeşlik Projesi ile birinçi çalıştayımızı yapıp, yol haritamızı belirleyeceğiz.  Kardeşlik Projesi hususundaki toplantı ile ilgili gerekli duyurularımız yaparak, özellikle kadınlarımızın katılımını sağlamanızı önemle arz ediyoruz. Kadınlarımızın girişimci runuhu hayata geçirmek arzusundayız. Aramızda olduğunuz için bende teşekkür ediyorum" dedi.

    Göynük Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hüseyin Güleç ise "Genel kurulumuzu yeni gerçekleştirerek, görev bana tevdi edildi. Bu bayrak yarışını daha ileri götürerek faaliyetlerimizi yürüteceğiz" dedi.

    Ankara Bolu İli İlçeleri Derneği Kurucu Başkanı Engin Ulaş da "Biz de Derneğimizi yeni kurduk. En kısa zamanda Genel Kurulumuzu gerçekleştireceğiz ve Federasyomuz içinde yer alacağız. Birlik içinde güzel yarınlarda hep birlikte olacağız inşallah. Sağolun varalon bu gün yine hep birlikyeyiz" dedi.

    Toplantıya katılan Kıbrıscık Yazıcalılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Kurucu Başakanı Nazmi Belen de kısa bir selamlama konuşması yaparak; "Haftaya 9 Kasım Pazar günü Derneğimizin ilk genel kurulunu gerçekleştireceğiz. Boluluların birlik içinde hareket etmesi biz Bolululara onur vermektedir. Genel kuruluzda hemşehrilerimizin taktiri ile inşaallah bizde federasyonumuzun içinde yer alırız. Nazmi belen olarak, bir eğitimci olarak, Bilgisayar konusunda, web tasarımla ilgili her hususta yardımcı olmaya her zaman hazırım ve yanınızdayım. Bu birliğimizin devam etmesi dileğiyle teşekkürlerimi arz ediyorum" dedi.

    Toplantının son kısmında ise Ankara Bolular Derneğinin ilk toplantısının 16 Aralık Pazar günü Saat:14 de, Yeterli çoğunluk sağlanamaz ise 23 Aralık da aynı saatte yapılmasına ve gündem maddeleri ile nerede yapılacağının üyelere duyurulmasına karar verildi. Derneklerin Genel Kurullarını tamamlamalarının akabinde ise Federasyonun  Genel kurulunun yapılacağı ifade edildi.

    Derneklerin Genel Kurullarının hayra vesile olması dileğiyle toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sonlandırıldı
    Anahtar Kelimeler: Ankara, Bolu, Dernekleri, Federasyonu, Organizasyonunda

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